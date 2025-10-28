Havas Media vence concurso e mantém-se como agência de meios da Pepco

O contrato atual, de três anos, tinha sido assinado em 2021. A parceria será agora prolongada por mais três anos, com início em 2026.

A Havas Media venceu o concurso de meios da Pepco, pelo que vai continuar a apoiar a cadeia de retalho no planeamento, otimização e compra de meios, tanto online como offline.

As atividades de media, coordenadas pelo Fullsix Media Hub na Polónia, abrangem 18 mercados europeus onde a marca está presente, incluindo Portugal, mas também Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Bulgária, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Lituânia, Letónia, Estónia, Itália, Espanha, Grécia, Alemanha e Bósnia e Herzegovina. “Esta colaboração garante consistência e padronização de processos, implementação rápida e uma transferência eficaz de conhecimento“, refere-se em nota de imprensa.

“Na Pepco Portugal continuamos a reforçar a nossa presença e ligação com as clientes portuguesas, guiados pelos valores de proximidade, conveniência e valor. Esta nova parceria vem reforçar o nosso compromisso em proporcionar uma experiência de marca ainda mais consistente e inspiradora em mercado português e todos os mercados Pepco”, refere a empresa em comunicado.

Já Rita Amzalak, managing partner da Havas Media Portugal, aponta que esta renovação “reforça a confiança num trabalho conjunto que alia dados, criatividade e performance“. “É também um reconhecimento do talento das equipas locais, que têm sabido transformar a inovação tecnológica em resultados reais para a marca”, acrescenta.

