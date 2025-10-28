Hoje nas notícias: imóveis públicos, António José Seguro e “portas-giratórias”

O Governo espera que os imóveis públicos que serão concessionados a entidades privadas venham a colocar dez mil casas no arrendamento acessível, até ao final de 2035. Em entrevista ao Público, António José Seguro não quis pronunciar a palavra “esquerda”, dizendo que a sua candidatura às presidenciais se dirigem “a todos os eleitores” e que quer ser “o Presidente da Constituição”, e dos “valores da liberdade, igualdade, igualdade de oportunidades; humanismo, progresso” e “contra as injustiças sociais”. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Imóveis públicos geridos por privados deverão colocar dez mil casas no arrendamento acessível

Os imóveis públicos que o Governo vai concessionar a entidades privadas poderão trazer dez mil casas ao mercado de arrendamento com preços acessíveis até ao final de 2035, segundo a meta estabelecida na resolução do Conselho de Ministros que vem estabelecer as regras do novo programa de parcerias público-privadas (PPP). Importa ressalvar, contudo, que, recentemente, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, declarou que o Governo pretende “acabar com o conceito de arrendamento acessível” e substituí-lo pelo de “renda moderada”. Este último, que ainda tem de passar pela Assembleia da República, virá conceder benefícios fiscais aos proprietários que pratiquem rendas máximas de 2.300 euros, independentemente da tipologia das casas ou município em que se encontrem.

António José Seguro, é de esquerda? “Por que me tentam arrumar em gavetas?”

António José Seguro, candidato às eleições presidenciais do próximo ano, diz que quer ser “o Presidente da Constituição” e dos “valores da liberdade, igualdade, igualdade de oportunidades, humanismo, progresso” e “contra as injustiças sociais”. Em entrevista ao Público, questionado se é de esquerda, o antigo secretário-geral do PS faz uma pergunta de volta: “Porque me tentam arrumar em gavetas?”. “Dirijo-me a todos os portugueses, sejam eles de esquerda, de direita, de centro. E, portanto, o meu papel como Presidente da República, se merecer a confiança dos portugueses, é de unir os portugueses em torno de valores”, afirma o candidato presidencial.

Alteração à lei não evita que ex-ministros criem empresas na área que tutelaram

A lei que combate as “porta giratórias” entre o poder político e o mundo empresarial, em vigor desde outubro de 2019, permite que os ex-governantes, sejam eles ministros ou secretários de Estado, possam criar empresas ou mesmo trabalhar para privados nas áreas em que tutelaram, sem que haja lugar a um “período de nojo”. Os especialistas em transparência e ética dividem-se nos argumentos: há quem diga que podem existir “potenciais problemas”, porque os ex-governantes tiveram acesso ao poder e têm um conhecimento privilegiado dos dossiês, das políticas públicas e até dos reguladores, como João Paulo Batalha, vice-presidente da associação Frente Cívica; outros admitem que um ex-ministro ou um ex-secretário de Estado tem direito a ter vida profissional após sair do Governo.

Até junho, quase um milhão de utentes esperavam pela primeira consulta

Até ao final de junho, havia quase um milhão de utentes à espera de uma primeira consulta (974.770), mais 25,6% do que no mesmo período de 2024, sendo que 56,6% destes já aguardavam fora do Tempo Máximo Regulamentar Garantido (TMRG), embora esta seja uma percentagem idêntica à do mesmo período do ano passado. Os dados constam da monitorização feita pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aos tempos de espera nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já em 2025. O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) esclarece que isto “pode fazer com que se pense que o SNS teve um mau desempenho”, mas “a atividade dos hospitais, quer em termos de consultas e de cirurgias, tem vindo aumentar, muitas vezes até na ordem dos dois dígitos”. “O que acontece é que a procura de cuidados é cada vez maior e o SNS não está a ser capaz de acompanhar esta procura”, sublinha.

Luís Simões “não está à venda” e tem pouca vontade de comprar

A Luís Simões, de capital 100% português e familiar, “não está para vender” e tem pouca vontade para comprar, diz Leonel Simões, administrador e um dos três filhos do fundador que dá o nome ao grupo que chama a si a liderança no mercado de fluxos rodoviários entre Portugal e Espanha, apesar de admitir um desvio à rota de crescer apenas de forma orgânica diante de uma oportunidade que traga valor acrescentado para os clientes. Em declarações ao Jornal de Negócios, Leonel Simões admite que “volta e meia” aparecem interessados, de além-fronteiras, em ficar com uma fatia daquele que figura como um dos maiores operadores logísticos do país, mas transmite um claro sentido proibido: “Não está à venda. Nunca damos ouvidos e nunca foi discutido sequer. Não vejo vantagem nenhuma.”

