ING estima cortar 950 trabalhos substituíveis por IA nos Países Baixos até final de 2026

O banco ING estima eliminar 950 postos de trabalho nos Países Baixos até ao final de 2026, em especial em funções que podem ser substituídas por Inteligência Artificial (IA), segundo um documento apresentado esta terça-feira ao instituto de emprego do país.

O grupo, que emprega 15.000 pessoas no país, assegurou que a apresentação do documento junto da agência neerlandesa não implica uma garantia de despedimentos, uma vez que não sabe ainda “nem quantos nem que empregos serão afetados”. As declarações de um porta-voz do ING foram publicadas no diário local AD e citadas pela agência noticiosa Efe.

A mesma fonte esclareceu que será um processo que se focará em cada um dos departamentos do grupo para capitalizar nas oportunidades da IA. Por sua vez, os sindicatos neerlandeses disseram que não foram informados sobre estes planos do banco, com foco na digitalização e “organização dos processos de maneira mais eficiente”.

O sindicato De Unie considerou que “ainda é cedo para avaliar o impacto” e recordou que no último processo semelhante foram reduzidos 250 postos de trabalho, após uma estimativa inicial de 850.

Também o sindicato FNV assinalou que a reestruturação anterior teve “um impacto real menor do que o esperado” e que muitos dos funcionários afetados puderam encontrar trabalho dentro ou fora do grupo. “Esperamos que corra o mesmo desta vez”, acrescentou o FNV, citado pela Efe.

O ING já tinha anunciado este ano uma reestruturação a nível mundial, ainda que mais limitada, tendo afetado 230 postos de trabalho no seu departamento de grandes clientes corporativos e abrangido áreas com excesso de cargos de direção.