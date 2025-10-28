Intermarché torna-se patrocinador oficial da Taça da Liga – Allianz Cup 2025/26

A presença do Intermarché na competição vai além da visibilidade da marca, passando também, por exemplo, pelo lançamento de passatempos nas redes sociais para a oferta de bilhetes para os jogos.

O Intermarché tornou-se patrocinador oficial da Allianz Cup 2025/26 (Taça da Liga), com o objetivo de reforçar o seu “compromisso com as comunidades locais e com o desporto que apaixona os portugueses“.

“Estamos ao lado dos portugueses no dia a dia e queremos estar também ao lado do desporto que nos apaixona. Este patrocínio à Allianz Cup traduz o espírito de proximidade e de partilha que define o Intermarché e reflete a nossa vontade de apoiar o talento, o esforço e a união que o desporto inspira“, diz Mário Costa, diretor geral do Intermarché, citado em comunicado.

A presença do Intermarché na competição vai além da visibilidade da marca, com a insígnia a querer aproximar-se ainda mais dos adeptos através de “várias surpresas” que já começaram com o lançamento de passatempos nas redes sociais para a oferta de bilhetes duplos para os jogos.

A associação a “uma das competições mais emblemáticas do futebol nacional” arranca esta terça-feira com o jogo dos quartos-de-final entre o Sporting CP e o Alverca FC.