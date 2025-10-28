Lei da Nacionalidade aprovada à direita. “Hoje Portugal fica mais Portugal”, diz Leitão Amaro

As alterações à Lei da Nacionalidade, que partiram de uma proposta do Governo, foram aprovadas esta terça-feira em votação final global pelo PSD/CDS, Chega e IL, ultrapassando a fasquia exigida de maioria absoluta, 116 em 230 deputados.

Tal como anunciaram na sexta-feira, durante o processo de revisão da lei da nacionalidade na especialidade, em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, PS, Livre, Bloco de Esquerda, PAN e PCP votaram contra. O deputado do JPP Filipe Sousa votou a favor.

“Lamento a fixação do PS em preservar o antigo regime, ligeiro e facilitista. É por não aceitarmos este facilitismo que não houve acordo com o PS”, defendeu António Leitão Amaro, durante o debate. O ministro da Presidência considerou ainda que “hoje Portugal fica mais Portugal” e que esta é uma das leis “mais importantes”, saindo do parlamento um texto “melhor do que aquele que entrou”.

Em resposta, José Luís Carneiro disse que a declaração do ministro sobre “reengenharia demográfica para fins políticos” era de uma “gravidade inaudita” e “ofensiva para o PS”. A “linguagem das portas escancaradas”, usada com frequência pelo Governo, é inaceitável, disse o secretário-geral do PS, antes de convidar o ministro para um “debate sério e rigoroso” sobre a segurança das fronteiras nacionais.