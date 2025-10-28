Montenegro faz declaração em São Bento às 20h30

O primeiro-ministro vai fazer uma declaração, a partir da residência oficial de São Bento, às 20h30. Em nota às redações, o gabinete de Luís Montenegro não adianta qual o motivo desta declaração, mas ocorre após a aprovação, na generalidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). E também após o debate e votação da Lei da nacionalidade, que teve lugar no final dois dias de discussão orçamental.

O PS salvou o OE2026, ao abster-se, já que sem maioria absoluta o PSD e o CDS-PP precisavam da ajuda da oposição. PAN e JPP também se abstiveram. O Chega, a IL, o Livre, o PCP e o BE votaram contra.

Os socialistas já tinham anunciado que iriam viabilizar a proposta orçamental através de uma “abstenção exigente” em nome da estabilidade do país, o que permitiu ao Governo respirar antecipadamente de alívio, já que o Chega — o maior partido da oposição — não revelou o sentido de voto até esta terça-feira.