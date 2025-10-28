Montenegro pede “responsabilidade para não se desvirtuar” o OE2026 na especialidade
As declarações de Luís Montenegro surgem após a aprovação, na generalidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) e do debate e votação da Lei da Nacionalidade.
Luís Montenegro pediu aos partidos, com maior representação parlamentar, “responsabilidade para não se desvirtuar” o Orçamento do Estado 2026 (OE2026) na especialidade.
“Os partidos com maior representação têm agora a responsabilidade acrescida de dar os seus contributos – como todos os outros – mas também de não desvirtuar o orçamento nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas“, disse o primeiro-ministro na noite desta terça-feira, horas depois de o OE ter sido aprovado na generalidade.
“Reitero que a margem para alterações orçamentais é, nesta circunstância, com todos os desafios que temos políticos e financeiros no próximo ano, muito curta“, sublinhou ainda Luís Montenegro, acrescentando que Portugal é hoje “um farol de estabilidade política e financeira”, naquele que é “um dos principais fatores de competitividade nacional” e que deve “merecer a atenção e sentido de responsabilidade de todos”.
As declarações de Luís Montenegro ao país foram feitas após a aprovação, na generalidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2026 e do debate e aprovação da Lei da nacionalidade, que teve lugar no final de dois dias de discussão orçamental.
O PS salvou o OE2026, ao abster-se, já que sem maioria absoluta o PSD e o CDS-PP precisavam da ajuda da oposição. PAN e JPP também se abstiveram. O Chega, a IL, o Livre, o PCP e o BE votaram contra.
Os socialistas já tinham anunciado que iriam viabilizar a proposta orçamental através de uma “abstenção exigente” em nome da estabilidade do país, o que permitiu ao Governo respirar antecipadamente de alívio, já que o Chega — o maior partido da oposição — não revelou o sentido de voto até esta terça-feira.
Luís Montenegro disse que o dia era “marcante para Portugal” também pela aprovação da Lei da Nacionalidade no Parlamento – conseguida através de uma “maioria qualificada de cerca de 75% dos deputados”. O chefe de Governo anunciou que irá apresentar uma “lei de retorno, um mecanismo de repatriamento que ofereça simultaneamente dignidade, eficácia e melhor cooperação com os países de origem de imigrantes que não respeitem as regras que estão estabelecidas“.
Sobre a proposta do governo que alterou a Lei da Nacionalidade, Luís Montenegro defendeu que é “equilibrada” e que “repõe a exigência e cumpre Portugal”, sublinhando que “a nacionalidade é o reconhecimento de um vínculo profundo e não deve ser banalizada”.
Esta lei “exige tempo de integração, conhecimento da língua e cultura, ligação efetiva a Portugal, adesão aos valores essenciais e respeito pelas regras mais fundamentais da vida em comum”, entende o primeiro-ministro.
“Ser português não é uma mera formalidade ou conveniência. É uma honra e responsabilidade”, disse o primeiro-ministro antes de afirmar também que “para trabalhar em Portugal não é preciso ser português, mas para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal”.
“Não queremos portugueses de ocasião”, disse ainda Luís Montenegro, sem mostrar desconforto, questionado pelos jornalistas, por o diploma ter sido aprovado pelo partido Chega que tem cartazes com a mensagem “Portugal não é Bangladesh”.
Sem querer comentar as declarações do ministro Leitão Amaro, que sugeriu que tinha existido uma “reengenharia demográfica para fins políticos”, Montenegro disse que o “Governo está aqui para unir e não para dividir e é capaz de liderar compromissos pelo interesse nacional”.
