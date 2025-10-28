Orçamento do Estado 2026

Direto Ministro das Finanças anuncia programa de combate à fraude e evasão fiscal

1

Pelo segundo dia, os partidos políticos com assento parlamentar debatem a proposta de Orçamento do Estado para 2026, estando a votação marcada para o final da manhã.

O Parlamento debate e vota esta terça-feira na generalidade a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que tem viabilização garantida graças à abstenção do PS, que se junta ao voto favorável do PSD e CDS-PP, partidos que suportam o Governo. PAN e JPP já anunciaram que se vão abster, enquanto a IL, o Livre, o PCP e o BE vão votar contra. O Chega ainda não deu a conhecer o seu sentido de voto.

Acompanhe aqui.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministro das Finanças anuncia programa de combate à fraude e evasão fiscal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Montenegro blinda Orçamento que “não é mesmo do PS”

Ânia Ataíde, Salomé Pinto, António Larguesa,

No primeiro de dois dias de debate da proposta de Orçamento na generalidade, o primeiro-ministro avisou que a margem para acolher propostas da oposição é "curta" e já quis deixar algumas pelo caminho.