Ministro das Finanças anuncia programa de combate à fraude e evasão fiscal

O Parlamento debate e vota esta terça-feira na generalidade a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) , que tem viabilização garantida graças à abstenção do PS, que se junta ao voto favorável do PSD e CDS-PP, partidos que suportam o Governo. PAN e JPP já anunciaram que se vão abster, enquanto a IL, o Livre, o PCP e o BE vão votar contra. O Chega ainda não deu a conhecer o seu sentido de voto.

