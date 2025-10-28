“Olhe por si e pela sua empresa” desafia Bankinter em campanha focada no apoio a empresas

Com conceito criativo da Altavia Pixel Portugal e planeamento de meios da Havas Media, a campanha do Bankinter marca presença até 22 de novembro em televisão, imprensa e meios digitais.

O Bankinter lançou uma nova campanha focada no apoio às empresas, reafirmando o seu “compromisso com a proximidade, a inovação e a dinamização da economia em Portugal, através da valorização de recursos e do financiamento de projetos, pressupostos essenciais para uma maior resiliência e competitividade do tecido empresarial”.

Com a campanha “Olhe por si e pela sua empresa”, o Bankinter lança um apelo diretamente aos empresários, “convidando-os a trocar de banco, destacando a simplicidade com que essa mudança pode ser realizada e chamando a atenção para duas soluções exclusivas, destinadas a novos clientes”, descreve-se em nota de imprensa.

“No Bankinter, acreditamos que apoiar as empresas é investir no crescimento sustentável da economia. Esta nova campanha reflete o nosso compromisso em estar ao lado dos empresários, oferecendo soluções concretas que respondem às suas necessidades reais e pensadas para impulsionar os seus projetos“, diz José Luis Vega, diretor de Banca de Empresas e membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal, citado em comunicado.

“Mais do que produtos, oferecemos proximidade através das nossas equipas especializadas, presentes de norte a sul do país, da comunicação clara e direta, e de ferramentas digitais que garantem autonomia e eficiência na gestão do dia a dia. É esta proximidade que nos distingue e que queremos continuar a reforçar”, acrescenta.

Com conceito criativo da Altavia Pixel Portugal e planeamento de meios da Havas Media, a nova campanha do Bankinter marca presença até 22 de novembro em televisão, imprensa e meios digitais.