Oliveira Gomes entra na corrida à presidência da CPAS
A lista liderada por Oliveira Gomes defende que a CPAS deve voltar a ser um "instrumento de confiança", e "não de preocupação".
O advogado Oliveira Gomes apresentou a candidatura à presidência da direção da Caixa de Previdência dos Advogados, Solicitadores e Agentes de Execução (CPAS) nas eleições para o triénio 2026–2028. O candidato promete uma “transformação profunda da instituição”.
A candidatura de Oliveira Gomes aposta em cinco eixos: rever o modelo contributivo, “tornando-o mais justo, progressivo e adaptado às diferentes fases da carreira profissional”; apoiar os jovens profissionais, com “medidas concretas para aliviar o peso contributivo no início da atividade”; proteger os beneficiários seniores, “reforçando a segurança e dignidade na reforma”; criar um seguro coletivo para doenças graves, com especial enfoque em patologias oncológicas; e modernizar e aproximar a CPAS, promovendo transparência, simplificação de processos e diálogo permanente com os beneficiários.
A lista defende que a CPAS deve voltar a ser um “instrumento de confiança”, e “não de preocupação”. “Uma Caixa que protege, que ampara, que motiva. Uma Caixa verdadeiramente previdente”, lê-se no comunicado.
Sob o mote “Juntos, podemos mudar. Juntos, podemos devolver o orgulho à CPAS”, a candidatura é composta ainda por Pedro Tenreiro Biscaia, Mariana Ferreira Macedo e Ana Cláudia Martins. Maria de Belém Roseira é mandatária.
A eleição para a CPAS decorrerá por voto eletrónico nos dias 26, 27 e 28 de novembro.
