Pérez-Llorca lança projeto Scala com foco na internacionalização

A Pérez-Llorca lançou um novo projeto, o Scala para aproveitar de forma “integrada” as oportunidades que oferece no seu processo de internacionalização e “consolidar a sua posição” no mercado.

“Queremos captar e potenciar com determinação as oportunidades que esta nova etapa internacional nos oferece. O Scala representa a nossa vontade de acelerar o futuro da Pérez-Llorca, mantendo sempre a nossa vocação de excelência e o compromisso com o talento e o desenvolvimento de todos os nossos profissionais”, refere em comunicado o sócio diretor Pedro Pérez-Llorca.

O Projeto Scala conta com o apoio de consultoras estratégicas que já colaboram com a sociedade para identificar e acelerar as oportunidades provenientes desta expansão internacional, com o objetivo de “gerar eficiência para os clientes e crescimento e valor para a sociedade”, bem como “preparar uma reorganização do grupo de sociedades que permita captar todas as oportunidades que se abrem, assegurando a estrutura mais adequada”.

A Pérez-Llorca possui atualmente presença em Londres, Nova Iorque, Bruxelas, Singapura, Espanha, Portugal, México e Colômbia, com sete escritórios locais em Madrid, Barcelona, Lisboa, Cidade do México, Monterrei, Bogotá e Medellín.

“Em 2025, prevê-se que 25 % da faturação da sociedade corresponda à sua atividade fora de Espanha – Portugal, México e Colômbia -, o que reflete a relevância estratégica dos mercados externos no seu plano de crescimento”, assumem em comunicado.

Assim, Pedro Pérez-Llorca vai residir temporariamente — durante o ano de 2026 — na Cidade do México, de onde acompanhará o trabalho da sociedade nas américas juntamente com a equipa de liderança internacional, encabeçada por Iván Delgado, sócio executivo internacional com sede em Nova Iorque, apoiado por Jorge Mondragón, country chair no México, e Mauricio Piñeros, country chair na Colômbia, bem como pelos órgãos de direção locais da Sociedade nestes países, compostos por sócios mexicanos e colombianos.

Pedro Pérez-Llorca continuará a desempenhar as suas funções atuais, mantendo-se inalterados os órgãos de governança e a estrutura de gestão da sociedade, articulados através do Partnership Board Internacional.