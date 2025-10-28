Remodelação do museu de Conímbriga perde apoio do PRR após concurso deserto

A remodelação e ampliação do Museu Nacional de Conímbriga não vai avançar após concurso deserto para a empreitada, afirmou esta terça-feira o diretor, esperando que ainda seja possível usar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para outras obras.

O concurso, com um preço base de 5,6 milhões de euros, foi lançado em março deste ano, mas “não apareceu nenhuma empresa interessada”, levando a que o projeto caísse, disse à Lusa o diretor do Museu Nacional de Conímbriga, Vítor Dias.

O prazo de execução previsto naquele concurso coincidia com o prazo final do PRR, explicou, referindo que, dessa forma, impossibilitava o relançamento do concurso face ao calendário que teria de ser cumprido.

“Acima de tudo, foram quatro anos de trabalho dedicados à ampliação do museu e toda esta conjuntura externa aos museus criou dificuldades e o caso de Conímbriga não é único“, disse o diretor daquele museu situado em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Apesar de essa empreitada cair, o Museu Nacional de Conímbriga está a tentar acelerar projetos já pensados na conservação da ruína do campo arqueológico e algumas ações de restauro e consolidação de alguns troços da muralha do complexo, afirmou.

“Estamos a tentar trabalhar nisso”, disse, aclarando que, sendo intervenções menos complexas, seria possível ainda incluir algumas dessas obras no financiamento do PRR, cujo prazo termina em agosto de 2026.

Apesar de assumir alguma esperança em avançar com essas intervenções mais simples, Vítor Dias assumiu que a tramitação dos processos é complexa. “Primeiro, o projeto tem de sair do Museu para a Museus e Monumentos [de Portugal], depois de validado pelo conselho de administração, tem de passar pelo PC IP [Património Cultural, Instituto Público] e, no nosso caso, ainda vai para a autarquia que seria a dona da obra. Toda esta tramitação implica um timing doloroso e penoso, mas acreditamos que possa ser possível”, disse.

Questionado sobre se será possível retomar no futuro o projeto de remodelação e ampliação do museu a partir de outras fontes de financiamento, Vítor Dias afirmou que, neste momento, está apenas “focado no imediato e no que possa ser possível de executar com o PRR”.

O Museu Nacional de Conímbriga, inaugurado em 1962 como Museu Monográfico e elevado a Museu Nacional em 2017, integra as ruínas da antiga cidade romana de Conímbriga, combinando a área escavada, a reserva arqueológica e o espaço expositivo.