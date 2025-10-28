Residentes em Portugal fizeram mais viagens ‘cá dentro’ no segundo trimestre

A procura turística entre os residentes em Portugal manteve-se no segundo trimestre deste ano, mas as viagens “para fora cá dentro” cresceram a um ritmo superior aos destinos no estrangeiro. Entre os meses de abril e junho, os passeios em território nacional — realizados por quem reside no país — aumentaram 22,1% para cinco milhões, enquanto as rotas para outras geografias subiram 21,9% para 975 mil, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No segundo trimestre, que este ano abrangeu a Páscoa e influenciou as estatísticas, as deslocações de residentes cresceram 22,1% (acima dos 16% no primeiro trimestre) para seis milhões. A maioria das viagens (83,7%) foi em Portugal e apenas 16,3% para o estrangeiro, segundo a informação divulgada esta terça-feira pelo INE.

“O número de viagens aumentou em todos os meses do trimestre: +51,8% em abril, explicado, em parte, pela ocorrência da Páscoa nesse mês, enquanto em 2024 ocorreu em março; +9,6% em maio e +11,1% em junho”, informa o organismo de estatística nacional. Aliás, numa análise homóloga, a proporção de residentes que fez, no mínimo uma viagem, aumentou em todos os meses: 4,5 pontos percentuais em abril, 0,6 pontos percentuais em maio e 1,6 pontos percentuais em junho.

Lazer, recreio ou férias foram as principais motivações para viajar nestes três meses e representaram três milhões de viagens, portanto praticamente metade (ou 49,8%) do total e um crescimento de 0,7 pontos percentuais em termos homólogos. Seguiu-se a razão de visita a familiares ou amigos, que motivou cerca de 2,2 milhões de viagens dos residentes (36,5%) e ficou 1,9 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado.

Nas deslocações que fizeram entre abril e junho, os residentes em Portugal optaram por escolher mais as suas casas de férias ou de alguém próximo. Ou seja, o “alojamento particular gratuito” manteve-se como a principal opção de alojamento (52,7% das dormidas) ao acolher 10,6 milhões de dormida, que foram motivadas maioritariamente pela “visita a familiares ou amigos”.

Os “hotéis e similares” concentraram mais de um terço (30,7%) das dormidas, o que correspondeu a 6,1 milhões de dormidas, devido aos “motivos profissionais ou de negócios” e de “lazer, recreio ou férias”.

Para organizar as viagens e/ou reservar os alojamentos no segundo trimestre, os residentes em Portugal utilizaram sobretudo a Internet (30,1% das situações), sendo que foi a principal opção de planeamento em 67,5% das viagens para o estrangeiro e em 23,2% das realizadas em território nacional.