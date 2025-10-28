Sabia que pode fazer entregas (sustentáveis) a partir de 2 euros? É desta forma que o e-commerce está a tornar-se acessível a todos

Apesar de vivermos num continente com 750 milhões de consumidores e com livre circulação de bens, 95% das lojas online ainda vendem apenas no seu país. Custos logísticos muito elevados, burocracia e infraestruturas complexas são os principais culpados de travar a ambição das PME. É precisamente esse bloqueio que a Ecoparcel tem como objetivo ultrapassar com a tecnologia e construir uma visão pan-europeia para o comércio digital.

A revolução dos lockers: menos emissões, menos falhas, mais eficiência

A paisagem logística europeia está a mudar a um ritmo histórico. O modelo de entrega fora de casa, com lockers e pontos PUDO (Pick-Up Drop-Off), já cobre milhões de consumidores e prevê-se que cresça 11 a 15% ao ano até 2030. No final de 2023, a Europa tinha 155 mil lockers cacifos (um aumento de 29% em relação ao ano anterior) e 349 000 pontos PUDO.

Ao integrar mais de 300 mil lockers e 100 transportadoras europeias num único sistema, a Ecoparcel estará a contribuir para esta mudança que resultará num mundo mais ecológico e eficiente. O objetivo é reduzir custos até 30% e eliminar até um quarto das entregas falhadas, o que, por sua vez, irá contribuir para um corte significativo das emissões C02.

Consegue imaginar uma infraestrutura pan-europeia, onde tem acesso a envios a partir de apenas 2 euros por encomenda?

Informação acessível e em tempo real

Deixar de expandir o seu negócio online para outros mercados devido à elevada burocracia e a integrações técnicas complexas já não faz sentido. A Ecoparcel mudou esse paradigma.

A integração CMS única (Shopify, WooCommerce, PrestaShop) seleciona automaticamente a melhor transportadora e rota por envio. Os comerciantes já não precisam de lidar com 28 contratos, 28 formatos de etiquetas ou 28 sistemas de devolução. O sistema é muito simples: os clientes veem um link de tracking consistente, um processo de devolução e atualizações em tempo real, independentemente do país e da transportadora.

Envios diretos do fornecedor para o cliente

Como a Ecoparcel acredita que tempo é dinheiro, eliminou o desperdício logístico tradicional, reinventando estes fluxos. Por outras palavras, as encomendas seguem diretamente do fornecedor para o consumidor final, em qualquer ponto da União Europeia. O desperdício de dinheiro e de tempo é desta forma eliminado.

Com esta logística (mais sustentável) é suprimida também a necessidade de um armazém físico, o processo repetitivo de embalamento e o transporte intermédio.

Desta forma, além de reduzir tempos e custos de entrega, esta abordagem diminui a pegada ambiental, seguindo a ideia da logística ao nível da Amazon, mas sem a necessidade de ter centros de distribuição próprios.

Veja no vídeo abaixo como o modelo logístico da Ecoparcel está a reinventar o e-commerce europeu:

É preciso pensar além das fronteiras

Apesar de existir um mercado único europeu, 95% das lojas online ainda vendem os seus produtos localmente, ficando limitados a 5 a 10 milhões de compradores domésticos, em vez dos 750 milhões de consumidores da Europa.

A Ecoparcel pretende mudar esta perspetiva e através da sua rede pan-europeia, as barreiras contratuais, linguísticas e operacionais desaparecem, permitindo a qualquer PME vender para os 27 países da EU com a mesma facilidade com que envia para dentro do seu próprio país.

Estas vantagens aliadas aos baixos preços já não deixam dúvidas: qualquer pequeno comerciante local pode tornar-se num potencial gigante continental.

O que precisa para deixar de pensar local e começar a vender para 750 milhões de consumidores?