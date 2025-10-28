Sabseg compra mediadoras no Ribatejo, Évora e Madeira

A SABSEG concluiu a negociação para adquirir a BR Seguros, com sede em Almeirim, fortalecendo a presença em Santarém e consolidando a cobertura regional. Foi a última aquisição da corretora após as recentes aquisições da Riskseg na Madeira e da Carvalheira & Associado em Évora, enquanto foram reforçadas a presença em Loures, com uma nova unidade, e em Reguengos de Monsaraz.

Um comunicado da corretora destaca a incorporação de Bruno Rosa e da sua equipa da BR Seguros: “a operação preserva interlocutores habituais e acrescenta capacidade consultiva e organizacional no Ribatejo, com pessoas muito conhecedoras do território e práticas alinhadas com os padrões Sabseg”.

Para Miguel Machado, Presidente da Sabseg, “Este passo traduz a nossa estratégia lida à luz do mercado: maior proximidade às comunidades, especialização ajustada ao tecido económico local e consistência operacional em toda a rede de escritórios. O foco é consolidar, com rigor, presença onde acrescentamos mais valor aos clientes e parceiros”, disse.

Segundo a Sabseg este crescimento “acompanha o comportamento do mercado e as especificidades económicas de cada região” e os critérios são revelados. A corretora revela que procura proximidade, presença no terreno com equipas locais e articulação fluida entre canais presencial e digital, também especialização, competências técnicas e consultivas ajustadas aos setores dominantes de cada território e às necessidades de particulares. A corretora prevê consistência de procedimentos, prazos e padrões de qualidade uniformes em toda a organização e ainda consolidação e integração progressiva de equipas, carteiras e sistemas, estabilizando em segurança cada etapa.

A madeirense Riskseg é uma mediadora multimarca baseada em São Vicente com 267 mil euros de receitas em 2024, enquanto a Carvalheira & Associado faturou 175 mil euros no ano passado, período em que a BR Seguros obteve comissões de 167 mil euros.