Telles assessora a Confederação do Desporto de Portugal em proposta de reforma fiscal para o setor

A Telles assessorou a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) na elaboração de uma proposta abrangente de reforma fiscal para o setor desportivo. A proposta foi apresentada aos presidentes das Federações Desportivas, no passado dia 20 de outubro, em Lisboa.

“Esta iniciativa tem como objetivo promover a valorização e a sustentabilidade do desporto nacional, através da criação de um enquadramento fiscal mais justo e adaptado às especificidades do setor”, explica o escritório.

A equipa Telles envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Fiscal Abílio Rodrigues e pelo counsel e coordenador da área de Direito do Desporto José Gomes Mendes. Contou também com a participação dos associados João Pedro Regufe e Sara Brito Cardoso e do consultor externo Ricardo Morgado.