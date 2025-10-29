5 coisas que vão marcar o dia

O Estado e o Fundo de Resolução assinam esta quarta-feira o acordo de venda do Novobanco, enquanto outros bancos, como o BCP ou o Santander divulgam os seus resultados trimestrais. O INE apresenta as estimativas mensais de emprego e desemprego de setembro e o Eurostat mostra como evoluiu o preço da energia na Europa. Já a Fed decide o futuro da política monetária norte-americana.

Estado e Fundo de Resolução assinam acordo de venda do Novobanco

A compra da participação da Lone Star no Novobanco, por parte do grupo BPCE, foi anunciada em junho, e agora é a vez de o Estado e o Fundo de Resolução formalizarem a sua adesão a esse acordo, vendendo as suas posições. Tem lugar esta quarta-feira de manhã a cerimónia de assinatura dos acordos de adesão do Estado Português e do Fundo de Resolução ao contrato de venda do Novobanco, que contará com a intervenção do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

BCP, Santander e Jerónimo Martins divulgam resultados

Esta quarta-feira fica também marcada pela divulgação de resultados do terceiro trimestre por parte do Millennium BCP, Jerónimo Martins (dona do Pingo Doce) e Glintt. Já o Santander Portugal apresenta os resultados dos primeiros nove meses do ano. Lá fora destaque ainda para a divulgação de resultados do terceiro trimestre por parte da Meta, Alphabet (dona da Google), Microsoft e Boeing.

Como vai o desemprego em Portugal?

O INE divulga esta quarta-feira as estimativas mensais de emprego e desemprego referentes a setembro deste ano. Em agosto, a taxa de desemprego situou-se em 6,1%, acima dos 6% verificados em julho. Já a população empregada manteve-se em máximos de 1998.

Como evoluiu o preço da energia na Europa?

O Eurostat divulga esta quarta-feira os preços da eletricidade e do gás natural relativos ao primeiro semestre. No segundo trimestre de 2025, o valor gasto em importações energéticas por parte da União Europeia (UE) caiu quase 13%, face ao mesmo período de 2024, mas a quantidade de produtos importados “mal mudou”. O gabinete de estatísticas da União Europeia divulga ainda dados relativos aos custos da construção do segundo trimestre do ano.

Fed decide política monetária

Termina esta quarta-feira a reunião de dois dias do comité de política monetária (FMOC, na sigla em inglês), após a qual será publicada a decisão de política monetária, seguindo-se uma conferência com o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. A Fed reabriu em setembro a porta dos cortes nas taxas de juro, mas mesmo a falha de dados imposta pela paralisação do governo federal não vai impedir o banco central de dar mais um passo com uma nova redução de 25 pontos base (pb) esta quarta-feira. Segundo analistas e economistas, a reunião deverá resultar num corte das Federal Funds Rates para o intervalo 3,75%-4,00%.