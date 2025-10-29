50 colaboradores da Allianz Portugal plantaram árvores no Parque Natural Sintra-Cascais

Numa iniciativa que envolveu 50 colaboradores da Allianz Partners Portugal e as suas famílias, foram plantadas 39 árvores no Parque Natural Sintra-Cascais naquela que foi uma ação de reflorestação em conjunto com a Associação Plantar Uma Árvore no passado sábado, divulgou a seguradora em comunicado.

Para além de plantarem 39 árvores, entre as quais carvalho-cerquinho, sobreiro, murta e pilriteiro, os colaboradores e as suas famílias ajudaram também na remoção de madeira excedente fruto da tempestade Martinho.

“Ações como esta refletem não só a forma como as Organizações impactam os seus colaboradores, mas também o seu círculo familiar”, explicou Marta Serra, Coordenadora de Comunicação Institucional e B2C da Allianz Partners Portugal, sublinhando que, desta forma, “apoiámos a Associação Plantar Uma Árvore, que desde o primeiro momento aceitou juntar-se a nós nesta iniciativa.”

“Queremos envolver cada cidadão no cuidado da floresta nativa, na restituição da mesma, através da valorização e restauro das áreas degradadas, devolvendo-lhe a biodiversidade que nela deveria existir”, afirma a equipa da Associação Plantar Uma Árvore. “O voluntariado dá a oportunidade a cada um de poder apoiar a floresta portuguesa, para que tenhamos áreas verdes saudáveis em que os seus recursos naturais sejam valorizados”.

A Allianz Partners está presente em mais de 75 países, conta com 21.900 colaboradores, e trata de mais de 72,5 milhões de casos por ano. Foi considerada a marca de seguros líder na lista das Melhores Marcas Globais de 2025 da Interbrand, ocupando a 27ª posição geral, ocupando o primeiro lugar entre as empresas do setor.