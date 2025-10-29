Acionistas da Ibersol rejeitam proposta para distribuir 41 milhões em dividendos

Os acionistas da Ibersol rejeitaram esta quarta-feira, em assembleia geral, a proposta apresentada por três fundos, com posições minoritárias no capital, para distribuir 40,9 milhões de euros em dividendos, avança a empresa em comunicado.

Os acionistas da Ibersol deliberaram “não aprovar a proposta de distribuição de resultados dos montantes contabilizados a título de resultados transitados e outras reservas no balanço da Sociedade, correspondente ao pagamento de EUR 1,00 (um euro) por ação, perfazendo um total de EUR 40.899.126 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e vinte e seis euros)”, adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A assembleia geral, convocada no passado dia 17 de setembro, tinha como única ordem de trabalhos a votação da distribuição de dividendos, apresentada pela Oxy Capital, Magallanes Value Investors e Bestinver Gestión, que juntas controlam cerca de 15% do capital. Estes investidores institucionais avançavam, num outro comunicado, que “se encontram atualmente contabilizados resultados transitados e outras reservas no montante total de 289.512.594 euros, as quais (…) são distribuíveis aos acionistas”.

Os fundos argumentam que a distribuição destes valores “se revela justificada face aos resultados do exercício, ao elevado excedente de liquidez em balanço e ao desenvolvimento positivo e crescimento sustentado do mercado em que a sociedade se insere”.

A ATPS, de Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, controla o capital da Ibersol, com uma posição de 51,59%, enquanto a Fergie, dos seus filhos, detém outros 10,96%, segundo dados de final de 2024. De acordo com a mesma informação, a Bestinver detém 7% do capital, a espanhola Magallanes Value Investors tem 5,57% do capital, sendo que a posição da Oxy Capital não aparece discriminada, contudo, segundo o Negócios, o fundo controla 4,2% da Ibersol.