Advogados têm de pagar mensalidades da CPAS para conseguirem votar

A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) está a contactar todos os seus beneficiários alertando-os para a atualização dos dados de contacto e assegurar a regularização da situação contributiva antes das eleições para os órgãos sociais, que se realizam nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2025.

As eleições destinam-se à escolha dos membros da Direção e do Conselho de Fiscalização da CPAS para o triénio 2026-2028, e decorrerão exclusivamente por via eletrónica, através de uma plataforma de votação online disponível entre as 00h00 de 26 de novembro e as 20h00 de 28 de novembro de 2025.

Para exercer o direito de voto, cada beneficiário necessita de dois elementos: Identificação de Eleitor (IdEleitor) — o número de beneficiário da CPAS e password de acesso, que será enviada por via eletrónica. A receção da password depende da atualização dos dados de contacto no Portal do Beneficiário. Por isso, é fundamental que todos os beneficiários confirmem ou atualizem as suas informações o mais rapidamente possível, garantindo que recebem as credenciais necessárias para votar.

Além disso, só poderão participar nas eleições os beneficiários que, até 31 de outubro de 2025, tenham a sua carreira contributiva integralmente regularizada e se encontrem no pleno gozo dos seus direitos. “A participação de todos é essencial para o futuro da CPAS, mas depende de dois passos simples: manter os dados atualizados e ter a situação contributiva em dia”, reforça a Direção da instituição.

Victor Alves Coelho, o atual Presidente, é recandidato ao cargo, juntamente com a sua equipa composta por Pedro Mota Soares, atual vice-Presidente, Catarina Mascarenhas, vogal Secretária, Tânia Correia de Jesus, vogal Tesoureira e Celeste Chorão Peres, atual Vogal. Nas últimas eleições – realizada em novembro de 2022 – a Lista Y de Victor Alves Coelho conseguiu contabilizar 3.648 votos (37,77% do total de votantes) e a de Pedro Dias Pereira quase três mil votos (2982, com 30,87% dp total).

Também o advogado Oliveira Gomes apresentou a candidatura à presidência. O candidato promete uma “transformação profunda da instituição”. A candidatura de Oliveira Gomes aposta em cinco eixos: rever o modelo contributivo, “tornando-o mais justo, progressivo e adaptado às diferentes fases da carreira profissional”; apoiar os jovens profissionais, com “medidas concretas para aliviar o peso contributivo no início da atividade”; proteger os beneficiários seniores, “reforçando a segurança e dignidade na reforma”; criar um seguro coletivo para doenças graves, com especial enfoque em patologias oncológicas; e modernizar e aproximar a CPAS, promovendo transparência, simplificação de processos e diálogo permanente com os beneficiários.