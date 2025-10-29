AIG compra negócio de seguros empresariais da Everest

A seguradora e resseguradora Everest Group, sediada nas Bermudas, chegou à acordo com a AIG – American International Group para vender os direitos de renovação dos seus negócios de seguro comercial (empresas) de retalho nos EUA, Reino Unido, Europa e Ásia-Pacífico.

Os direitos de renovação destes negócios estão estimados em 2 mil milhões de dólares em prémios brutos subscritos. Para a Everest, o objetivo da venda é “reforçar o foco” nos seus negócios principais — resseguro Global, que representou 66% dos prémios em 2024, e seguros globais gerais e de especialidade —, de modo a “garantir um desempenho sólido ao longo dos ciclos de mercado”, diz a empresa.

Isto significa para a Everest a desistência de uma linha de negócios iniciada há 10 anos. Nos termos do acordo com a AIG, toda a exposição a responsabilidades atuais permanecerá com a Everest, que vai continuar a gerir os sinistros relacionados com as suas apólices.

Os montantes do acordo não foram divulgados, sabendo-se que na União Europeia, a AIG prevê começar a emitir apólices para os atuais clientes da Everest em 1 de janeiro de 2026, sujeito à aprovação regulatória.

A Everest (ex-Everest Re), emitiu cerca de 18,6 mil milhões de dólares em prémios em 2024 e tem mais de 3 mil colaboradores. Nesse ano o negócio foi 66% resseguro e o restante em seguro direto de propriedade e acidentes, com uma presença crescente em Itália, França e Alemanha. Também se especializou em segmentos como desporto e lazer, bem como em riscos ambientais e os relacionados com amianto.