Alemanha aumenta salário mínimo para 13,90 euros por hora. Trabalhadores vão receber mais 190 euros por mês

O governo alemão aprovou um aumento do salário mínimo para 13,90 euros brutos por hora, face aos atuais 12,82 euros. A medida, que vai entrar em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, terá um impacto médio de 190 euros por mês para cada trabalhador.

“É uma boa notícia para muitas pessoas neste país que beneficiará mais de seis milhões de pessoas, todas aquelas que ganham menos de 13,90 euros por hora”, disse Steffen Meyer, porta-voz do Governo alemão.

Para 2027 esse valor irá subir para 14,60 brutos por hora, avança o El Economista. Segundo as estimativas do governo alemão divulgadas pela agência EFE, o aumento do salário mínimo terá um custo adicional de de 2,2 mil milhões de euros para as empresas. Com o aumento previsto para 2027, esses custos adicionais subirão para 3,4 mil milhões.

O aumento do salário mínimo surge no âmbito de uma promessa acordada no pacto de governo entre conservadores e social-democratas.

No entanto, esse aumento fica aquém do que os sociais-democratas, parceiros minoritários na coligação liderada pelo conservador Friedrich Merz, exigiram durante a campanha eleitoral para as eleições de fevereiro passado: 15 euros brutos por hora, valor que não será alcançado nem mesmo em 2027.