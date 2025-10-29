Autarca de Viana pede que “sejam acautelados interesses das populações” no negócio das concessões da A28 e da A27

O presidente da Câmara de Viana do Castelo questionou o Governo se o novo concessionário, o FirstSentierGroup, “prevê a manutenção da isenção das portagens na A27 (Viana do Castelo – Ponte de Lima) e nos troços da A28 (Porto – Caminha) atualmente sujeitos a reduções e isenções, e se está previsto um pacote de investimento nestas vias que, atualmente, e devido à carga de tráfego, estão a necessitar de um plano de reabilitação urgente”.

O socialista Luís Nobre enviou um ofício ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a solicitar que “sejam acautelados os interesses das populações” no negócio de aquisição da concessão das autoestradas A27 e A28 pelo FirstSentierGroup, controlado por um banco japonês. O autarca pede ainda esclarecimentos sobre o negócio em causa.

No ofício que seguiu no início desta semana para o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o autarca indica que a A27 e a A28 “são infraestruturas estratégicas para a economia e para o desenvolvimento das regiões a norte do país”.

A necessidade de serem esclarecidas as linhas orientadoras do mesmo junto dos autarcas cujos municípios estas vias servem, para que posteriormente sejam acautelados os interesses das populações. Luís Nobre Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

Luís Nobre afirma que a Câmara de Viana do Castelo “não questiona a importância nem a venda da concessão”, mas reitera “a necessidade de serem esclarecidas as linhas orientadoras do mesmo junto dos autarcas cujos municípios estas vias servem, para que posteriormente sejam acautelados os interesses das populações”.

O autarca refere mesmo que “foi com alguma surpresa que a Câmara Municipal teve conhecimento, através da comunicação social, da autorização por parte da Autoridade da Concorrência do negócio de aquisição das concessões da A28 e da A27 por parte do First Sentier Group, controlado pelo banco japonês Mitsubishi UFJ, e que já detém a AEDL – Autoestradas do Douro Litoral, que explora as autoestradas A41, A32 e A43”.

A defesa pela isenção do pagamento de portagens é já uma luta antiga dos cidadãos e autarcas. “Durante vários anos, os municípios do Alto Minho, juntamente com empresários e cidadãos/utentes desta via estruturante, bateram-se pela isenção e redução das portagens, tendo em vista um equilíbrio para a coesão territorial e por uma questão de justiça para com as regiões de acesso à fronteira”.