Calçado lança campanha para “produzir melhor” e fornece 36 mil pares de botas ao Exército

“Produzir menos, mas melhor. Regressar ao essencial. Valorizar o que dura. O que é feito com tempo, com mãos, com respeito. O que não precisa de rótulos efémeros porque traz consigo um saber-fazer ancestral e um compromisso real com o futuro”. É este o argumento de marketing da mais recente campanha global lançada pela indústria portuguesa para promover o “consumo consciente” no calçado.

“Todos os anos são produzidos 24 mil milhões de pares de calçado, 88% dos quais na Ásia. Não é razoável ou sustentável. Nós acreditamos que é possível produzir calçado na Europa, de grande qualidade, a preços justos”, sublinha Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da associação industrial do setor (APICCAPS), liderada por Luís Onofre.

Protagonizada pela atriz Isabel Abreu e já em circulação internacional, esta campanha da Portuguese Shoes está inserida no projeto BiShoes4All, que envolve mais de 70 entidades do setor e um investimento global a rondar os 60 milhões de euros – o maior alguma vez realizado na história da indústria do calçado em Portugal – e que está com uma taxa de execução de 85%, de acordo com os promotores.

Em comunicado, a APICCAPS frisa que “Portugal apresenta-se ao mundo como um pequeno produtor de excelência, que alia tradição e inovação, com práticas industriais cada vez mais sustentáveis e um histórico de investimento na modernização da sua cadeia de valor”. E “num momento em que o planeta pede contenção e consciência”, o calçado português responde com “integridade e inovação”.

Com mais de 90% da produção destinada à exportação, o setor do calçado português registou até agosto de 2025 um crescimento de 2,1% nas vendas internacionais, num total de 1.183 milhões de euros, de acordo com os dados oficiais compilados pela associação industrial sediada no Porto.

Concurso de 3 milhões para fornecer botas ao Exército

O reforço do investimento no setor da Defesa está a impulsionar cada vez mais negócios e o calçado não é exceção. Acaba de ser aberto um concurso público para o fornecimento de botas destinadas ao Exército português, com um valor máximo de 3.024.000 euros (sem IVA).

De acordo com o anúncio publicado na plataforma Acingov, o contrato prevê o fornecimento de 12.000 pares de botas por ano, durante um período de três anos, o que perfaz um total de 36.000 pares. As propostas devem ser submetidas até 19 de novembro de 2025, às 23h59.