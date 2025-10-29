Empresa de Singapura compra projetos da EDP na Coreia

A Gurin Energy, uma empresa de energia renováveis com sede em Singapura, anunciou a compra de projetos solares e eólicos da EDP Renováveis na Coreia do Sul.

A informação é dada através de um comunicado partilhado pela própria Gurín Energy, no seu site, esta quarta-feira. A notícia foi avançada pelo jornal espanhol El Economista.

A empresa de Singapura afirma ter adquirido um portefólio com uma capacidade total 303 megawatts (MW), duplicando desta forma a capacidade de geração que a empresa detém na Coreia do Sul, que supera agora os 600 MW.

“A Gurín Energy está satisfeita por partilhar que cresceu, significativamente, a sua presença na Coreia do Sul, através da aquisição do portefólio da EDP Renováveis APAC na Coreia do Sul. Esta aposta reflete a nossa crença forte no potencial da Coreia do Sul tornar-se líder na transição energética na Ásia”, afirma Seongoh Yeom, diretor da Gurin Energy em Seul.