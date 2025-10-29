Saúde

“Estupefacto” com cortes na Saúde, Carneiro diz que “ministra não tem condições” para continuar no cargo

Líder do PS afirma que "alguém devia ter a gentileza de transmitir à ministra da Saúde que não tem condições" e que "perdeu a autoridade política".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse esta quarta-feira que foi com “estupefação” que leu nas notícias que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) instruiu os hospitais públicos a cortarem na despesa no próximo ano.

“É de uma gravidade inaudita, tendo em consideração a gravidade e o caos que já se encontrava o SNS”, afirmou o secretário-geral do PS. Carneiro espera que “esta orientação política não venha a servir para externalizar serviços que hoje são garantidos pelo SNS, porque se assim for a gravidade agudiza-se a ponto da incompreensão”.

Em conferência de imprensa, o líder socialista atirou que “alguém devia ter a gentileza de transmitir à ministra da Saúde que não tem condições [para continuar no cargo], que perdeu a autoridade política”. Porém, optou por não pedir expressamente a demissão de Ana Paula Martins, alegando que essa é a “responsabilidade do primeiro-ministro, o primeiro e último responsável do Governo”.

Alguém devia ter a gentileza de transmitir à ministra da Saúde que não tem condições [para continuar no cargo], perdeu a autoridade política.

José Luís Carneiro

Secretário geral do PS

Carneiro recorda que, quando Montenegro estava na oposição, acenou com “soluções milagrosas”, mas que “em dois anos as circunstâncias agudizaram-se muito e estão em vias de agudizar ainda mais”, com mais de um milhão de portugueses sem médico de família, mais de 200 mil pessoas à espera de cirurgia – 7 mil delas de natureza oncológica.

“Às vezes dá a impressão que o Governo, ao colocar na agenda política determinados tipos de temas, mais não está a fazer que procurar distrair as atenções daquilo que é vital para a vida das pessoas”, afiançou José Luís Carneiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“Estupefacto” com cortes na Saúde, Carneiro diz que “ministra não tem condições” para continuar no cargo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Direção executiva do SNS manda hospitais cortarem despesa

ECO,

Para acomodar o aumento da despesa com pessoal (5%) prevista para o próximo ano, terão de ser aplicados cortes nas aquisições e a produção dos hospitais não poderá ultrapassar a de 2025.

2