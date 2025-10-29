Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira, na véspera da conclusão da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) em Florença, que previsivelmente manterá as taxas diretoras.

Com as alterações desta quarta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,066%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,123%) e a 12 meses (2,185%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,123%, menos 0,003 pontos do que na terça-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também cedeu, ao ser fixada em 2,185% , menos 0,010 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor , menos 0,010 pontos do que na sessão anterior. No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou para 2,066%, menos 0,008 pontos do que na terça-feira.

A reunião de política monetária do BCE realiza-se esta quarta-feira e na quinta-feira em Florença, Itália, e os investidores estão a antecipar mais uma manutenção das taxas diretoras, a terceira consecutiva.

Na anterior reunião, em 11 de setembro, o BCE manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva e como antecipado pelos mercados, depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.