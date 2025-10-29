Fetico comemora o pré-acordo do acordo coletivo na MasOrange, que prevê uma jornada de 1.700 horas anuais e melhorias para os funcionários

A Confederação Sindical Independente Fetico comemorou nesta quarta-feira a assinatura do pré-acordo do primeiro acordo coletivo da MasOrange, que engloba os quadros da Orange, Euskaltel, R Cable, Telecable e do grupo MásMóvil, e que propõe uma jornada de 1.700 horas anuais e melhorias para os quadros.

Segundo explicou, a principal conquista deste acordo mínimo é a proposta de uma jornada laboral de 1.700 horas anuais para todo o grupo, uma das principais reivindicações da Fetico desde o início da negociação, o que reduz a jornada de cerca de 5.000 trabalhadores. «Esta medida representa um feito notável para o setor das telecomunicações, posicionando-se como uma das mais avançadas do país e superando até mesmo a proposta do Ministério do Trabalho no seu recente projeto legislativo».

Este pré-acordo foi assinado pela Fetico, que tem quatro membros na mesa de negociação, o mesmo número que a UGT, e o processo está à espera da revisão dos textos por parte de todos os sindicatos, incluindo a CCOO, que tem cinco membros e não assinou o documento.

«É um dia histórico para os trabalhadores da MasOrange e um exemplo do que o nosso modelo sindical pode alcançar», declarou Antonio Pérez, secretário-geral da Fetico. «Demonstrámos que, através do diálogo, da negociação rigorosa e da firmeza nos objetivos, é possível chegar a acordos que melhoram a vida das pessoas. Este acordo proporciona estabilidade, coesão e um futuro comum a todo o pessoal».

A Fetico destacou que, com este pré-acordo, «todos ganham e ninguém perde», referindo-se ao facto de todos os trabalhadores manterem os benefícios associados a cada empresa e somarem vantagens adicionais, seja em termos de horário, salário ou conciliação.

O sindicato também destacou que este primeiro acordo decide aumentar o salário fixo, passando parte da remuneração variável para um montante fixo, o que beneficia principalmente os trabalhadores com salários mais baixos.

O pré-acordo prevê a equiparação das condições para mais de 1.400 pessoas provenientes dos quadros da MásMóvil, Euskaltel e R Telecable. Com isso, elimina-se a lacuna existente e estendem-se os benefícios-chave do grupo a 100% do quadro de funcionários, «um passo lógico e de justiça após a fusão».

A primeira versão do acordo inclui, para todos os trabalhadores, a extensão do seguro médico, o pagamento das chamadas telefónicas e a adesão a planos de pensões. Trata-se de condições de que a maioria (70%) já usufruía e que, por uma questão de coesão, são agora universais para todos os funcionários da MasOrange.

Antonio Pérez destacou o impulso da Fetico durante a negociação: «Como segunda força negociadora dentro da MasOrange, a nossa filosofia sempre foi a de construir um projeto comum. A abordagem da Fetico foi clara desde o início: estender ao resto do pessoal o que já era bom para a maioria. Fomos a força motriz que permitiu harmonizar as condições para melhor, demonstrando que a fusão era uma oportunidade de melhoria para todos e não um risco».

O sindicato lembrou que «esta unificação era um imperativo de justiça, um facto que já foi reconhecido pelo Tribunal Nacional na sua sentença 55/2025. Essa decisão constatou a existência de um grupo de trabalho coordenado, estabelecendo as bases legais que este acordo finalmente concretiza».