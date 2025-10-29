Governo espera aprovar novo modelo de governação da Lusa em novembro

Leitão Amaro disse que vai "acabar de arrumar a casa" na Lusa, completando a aquisição pelo Estado da propriedade da agência a 100% e aprovando o novo modelo de governação.

O ministro da Presidência afirmou esta quarta-feira que vai “acabar de arrumar a casa” na Lusa, esperando ainda este mês completar a compra de 100% da agência de notícias e aprovar o novo modelo de governação em novembro.

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública,

Sobre a comunicação social, no caso da Lusa é preciso “acabar de arrumar a casa” e isto “significa, ainda creio este mês, completar a aquisição a 100% pelo Estado da propriedade” da agência de notícias e, “no próximo mês, aprovar o novo modelo de governação”, afirmou o ministro na sua intervenção inicial.

O presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira, tem vindo a defender um modelo semelhante ao da RTP, com separação de poderes, alicerçado no conceito de supervisão da independência editorial e financeira, estabilidade e autonomia de gestão.

Desde 2024, o Estado aumentou a sua participação no capital social da empresa, de 50,2% para 97,3%, por via da aquisição das participações sociais anteriormente detidas por entidades privadas.

O Estado concluiu em julho de 2024 a compra das participações da Global Media e da Páginas Civilizadas na Lusa. A compra dos 23,36% do Global Media Group e dos 22,35% da Páginas Civilizadas estava apenas dependente da saída do World Opportunity Fund (WOF) da Páginas Civilizada — e, por via dessa, da Global Media —, para que o Estado fechasse o negócio.

Mais tarde, confirmou a intenção de adquirir as posições minoritárias na Lusa, nomeadamente, da NP – Notícias de Portugal, Público, RTP, e da Empresa do Diário do Minho.

O plano de reestruturação da Lusa deverá ter um orçamento de oito milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). Ao valor da reorganização junta-se um financiamento de 21,9 milhões de euros, pouco acima dos 21,5 milhões previstos para 2025.