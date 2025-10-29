Governo obriga PSP a baixar tempo máximo de espera nos aeroportos

A PSP tem novos objetivos para a redução dos tempos médios de espera dos passageiros no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa e Faro, segundo avança esta terça-feira o Diário de Notícias, que cita um despacho do Governo. Nas chegadas, as reduções chegam aos 33%.

O Executivo decidiu avançar com a criação de uma equipa permanente de gestão de fluxos no aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) e no Gago Coutinho (Faro), como noticiou o ECO, para fazer face às longas filas e tempos de espera no controlo de fronteiras. Estão também a “ser adotadas medidas de reforço de capacidade e recursos, bem como de gestão operacional e de sistemas, nos vários horizontes de curto, médio e longo prazo”, como confirmou o Ministério da Administração Interna.

O DN noticia esta quarta-feira que a equipa será coordenada pelo diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, e impõe objetivos mais ambiciosos na gestão dos passageiros. Nas chegadas, o tempo médio de espera tem de baixar de “inferior a 30 minutos” para “inferior a 20”, uma redução de 33%. O tempo máximo passa de “inferior a 75 minutos” para “inferior a 55”, um corte de 26,6%. Nas partidas, o tempo médio de espera tem de baixar de “inferior a 20 minutos” para “inferior a 15” e o tempo máximo de “inferior a 35 minutos” para “inferior a 25”.

O despacho prevê ainda um plano de expansão da capacidade instalada (e-gates, boxes) no controlo fronteiriço e um plano de reforço de efetivos a executar nos próximos 100 dias.