Governo sobe subsídio de refeição na Função Pública para 6,10 euros, mas só em 2027

O subsídio de refeição na Função Pública vai subir 10 cêntimos, para 6,10 euros por dia, mas apenas em 2027, ficando congelado no próximo ano nos seis euros, devendo chegar aos 6,30 euros em 2029. Esta foi a contraproposta que a secretária de Estado da Administração Pública apresentou aos sindicatos representativos dos trabalhadores do Estado, revelou esta quarta-feira Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, à saída da reunião no Ministério das Finanças.

Foi a única “novidade concreta” que saiu do encontro com o Governo, lamentou o dirigente sindical, recordando que a atualização salarial para o próximo ano se mantém nos 56,58 euros até cerca de 2.600 euros ou de 2,15% para ordenados superiores, o que significa “continuar o caminho do empobrecimento da Função Pública”.

Assim, no próximo ano, o subsídio de alimentação não mexe, ficando nos seis euros atuais, subindo apenas a partir de 2027 ao ritmo de 10 cêntimos ao ano até 2029. “O que o Governo propõe para 2027, 2028 e 2029 é um aumento miserável de subsídio de refeição de 6,10 euros, 6,20 euros e 6,30 euros. É a a única novidade concreta”, anotou Sebastião Santana.

Isto significa que o valor isento de IRS do subsídio de refeição também irá subir para 6,10 euros, em 2027, para 6,20 euros, em 2028, e para 6,30 euros, em 2029, se for pago por transferência bancária. Se o abono for atribuído em cartão, o montante livre de imposto é superior em 70%: passando para 10,37 euros, em 2027, 10,54 euros em 2028, e para 10,71 euros por dia.

(Notícia em atualização)