Governo vai avaliar programa de assinaturas jovens grátis com 4.500 adesões

O programa de assinaturas gratuitas de jornais para jovens só conta com 4.500 adesões, pelo que precisa de ser avaliado, defende António Leitão Amaro.

O ministro da Presidência afirmou esta quarta-feira que o programa de assinatura para jovens gratuito vai ser avaliado, uma vez que conta com apenas cerca de 4.500 adesões e é preciso perguntar porque é que isto acontece.

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

“Devemos também avaliar medidas que já estão a ser executadas” do Plano de Ação para a Comunicação Social e “um dos exemplos é o programa de assinatura jovens grátis, uma ideia bem intencionada apoiando, sem dar dinheiro à oferta, mas à procura, com uma lógica de procurar atrair novos públicos”. Mas o que “nós concluímos ao final de alguns meses” é que “o número de adesões destes jovens foi de cerca de 4.500, precisamos de ponderar e perguntar porquê que, havendo um programa deste tipo, os jovens não querem em maior número aquele produto mesmo que gratuito“, referiu o governante.

“O tema é o programa? O tema é o conteúdo? O que é que podemos fazer para encontrar soluções que sejam apoiantes e promotoras da sustentabilidade financeira, respeitadoras da liberdade e da independência e capazes de servir esse ideal de uma imprensa forte e livre em Portugal”, rematou.