Guillermo Martínez apresenta “Território de encontro” com os presidentes das Astúrias e da Galiza
O evento foi descrito como um espaço de reflexão e entendimento entre diferentes sensibilidades políticas, valorizando o espírito de colaboração institucional que une Astúrias e Galiza.
Os presidentes das Astúrias, Adrián Barbón, e da Galiza, Alfonso Rueda, participaram na apresentação do livro «Territorio de encuentro» (Território de encontro), do ex-conselheiro asturiano Guillermo Martínez, atual diretor-geral da Acento Public Affairs em Madrid, num evento realizado no Club La Nueva España que reuniu numerosas personalidades políticas e ex-ministros.
Durante o evento, ambos os dirigentes defenderam a necessidade de promover o diálogo e a cooperação face à atual polarização política, sublinhando a importância do municipalismo e da colaboração entre comunidades para impulsionar o desenvolvimento e a coesão territorial.
Rueda destacou a eliminação das portagens na Galiza como um «ato de justiça» e apelou ao reforço da cooperação entre administrações. Barbón, por sua vez, defendeu que as Astúrias deem o salto para se tornarem uma «comunidade periférica estratégica» e defendeu a identidade asturiana no âmbito autonómico.
Por seu lado, Guillermo Martínez reclamou «menos hooligans e mais pedagogia» na política, reivindicando a vocação pública e o trabalho construtivo face ao confronto partidário. O autor salientou que «a política é sacrificada, pouco gratificante e com muitas horas de trabalho, mas há vida para além dela».
A crónica política de ontem à noite e desta manhã destaca a mensagem alta, clara e racional de Martínez contra a polarização da política e da sociedade.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Guillermo Martínez apresenta “Território de encontro” com os presidentes das Astúrias e da Galiza
{{ noCommentsLabel }}