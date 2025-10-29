Guillermo Martínez apresenta “Território de encontro” com os presidentes das Astúrias e da Galiza

Mercado Ibérico

O evento foi descrito como um espaço de reflexão e entendimento entre diferentes sensibilidades políticas, valorizando o espírito de colaboração institucional que une Astúrias e Galiza.

Os presidentes das Astúrias, Adrián Barbón, e da Galiza, Alfonso Rueda, participaram na apresentação do livro «Territorio de encuentro» (Território de encontro), do ex-conselheiro asturiano Guillermo Martínez, atual diretor-geral da Acento Public Affairs em Madrid, num evento realizado no Club La Nueva España que reuniu numerosas personalidades políticas e ex-ministros.

Durante o evento, ambos os dirigentes defenderam a necessidade de promover o diálogo e a cooperação face à atual polarização política, sublinhando a importância do municipalismo e da colaboração entre comunidades para impulsionar o desenvolvimento e a coesão territorial.

Rueda destacou a eliminação das portagens na Galiza como um «ato de justiça» e apelou ao reforço da cooperação entre administrações. Barbón, por sua vez, defendeu que as Astúrias deem o salto para se tornarem uma «comunidade periférica estratégica» e defendeu a identidade asturiana no âmbito autonómico.

Por seu lado, Guillermo Martínez reclamou «menos hooligans e mais pedagogia» na política, reivindicando a vocação pública e o trabalho construtivo face ao confronto partidário. O autor salientou que «a política é sacrificada, pouco gratificante e com muitas horas de trabalho, mas há vida para além dela».

A crónica política de ontem à noite e desta manhã destaca a mensagem alta, clara e racional de Martínez contra a polarização da política e da sociedade.

 

