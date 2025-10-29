Investimento publicitário no LinkedIn cresce para 8,2 mil milhões de dólares este ano

A plataforma, propriedade da Microsoft, ultrapassa outras redes em termos de receitas publicidade, como o Snapchat (6 mil milhões de dólares), Pinterest (4,2 mil milhões) ou Reddit (2,2 milhões).

O investimento em publicidade no LinkedIn, que tem vindo numa constante trajetória crescente, deve atingir este ano os 8,2 mil milhões de dólares, prevê a WARC. A expectativa é que este valor cresça para 9,7 mil milhões em 2026 e 11,3 mil milhões em 2027, o que traduz um crescimento acumulado de 37% em dois anos.

A plataforma, propriedade da Microsoft, ultrapassa assim outras plataformas em termos de receitas com publicidade, como Snapchat (seis mil milhões de dólares), Pinterest (4,2 mil milhões) ou Reddit (2,2 mil milhões).

Os setores empresarial e industrial lideram em termos de investimento em anúncios no LinkedIn, seguidos pelos de tecnologia e eletrónica, governos e organizações sem fins lucrativos.

O crescimento do investimento publicitário na plataforma tem também sido impulsionado por empresas que desenvolvem produtos de inteligência artificial (IA) generativa. As empresas deste setor, que encontram no LinkedIn o ambiente ideal para atrair talentos, levantar investimentos e construir reputação, alocam 12% dos seus orçamentos de publicidade digital à plataforma, muito acima da média de 3% das outras categorias.

O LinkedIn conta com 350 milhões de utilizadores ativos mensais — entre um total de 1,2 mil milhões de utilizadores registados — já estando a aproximar-se da saturação em mercados mais desenvolvidos. O estudo aponta ainda que 4,3% dos utilizadores de internet pesquisaram ou compraram depois de ver anúncios no LinkedIn, uma percentagem que sobe para 6,4% entre os trabalhadores a tempo inteiro.

O posicionamento do LinkedIn como canal especializado em públicos mais influentes confere à plataforma um valor qualitativo diferenciado, com uma pesquisa da Kantar a evidenciar que os consumidores associam os seus anúncios a qualidades como confiança, utilidade e relevância.

O LinkedIn é particularmente popular entre profissionais corporativos tomadores de decisão e indivíduos com alto património líquido — tendo mais de 10 milhões de executivos C-level ativos –, com a plataforma a afirmar que o seu público tem o dobro do poder de compra do utilizador médio da internet.