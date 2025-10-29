John Malone deixa presidência do grupo Liberty Media em 2026

O magnata dos media John Malone, de 84 anos, vai deixar a presidência do grupo Liberty Media, que fundou, no início de 2026, e vai ser substituído pelo agora vice-presidente, Robert Bennett.

O empresário vai também deixar a presidência da Liberty Global, empresa de infraestruturas de telecomunicações, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira. Mais de três décadas após a sua fundação, o grupo coloca o foco sobre os campeonatos de Fórmula 1 e MotoGP.

Em 1991, na sua criação, os principais ativos da Liberty Media incluíam participações em canais americanos como o Discovery Chanel, QVC e BET. Antes de fundar o grupo, John Malone, esteve à frente da operadora Tele-Communications Inc. (TCI), uma das principais responsáveis pela ascensão da televisão por cabo nos Estados Unidos, durante as décadas de 70 e 80.

Em 2026, a presidência da Liberty Media vai passar para as mãos de Robert Bennett, que ocupa o cargo de vice-presidente. De acordo com a Forbes, a fortuna de John Malone está avaliada em cerca de 11.000 milhões de dólares (cerca de 9.436 milhões de euros).