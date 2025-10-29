BRANDS' Local Online Massamá e Monte Abraão premiada por projeto inclusivo
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão foi distinguida no Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros pelo projeto que promove a sensibilização para o autismo nas escolas do concelho.
A distinção obtida pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão reconhece o trabalho desenvolvido na área da cidadania e da educação, através de um projeto inovador que levou a temática do autismo às escolas. Com sessões de realidade virtual, workshops e momentos de partilha, a iniciativa procurou sensibilizar milhares de alunos e professores para a importância da empatia, da inclusão e do respeito pela diferença.
O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?
Esta distinção representa o reconhecimento do investimento contínuo que a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão tem realizado nas áreas da cidadania e da educação. É um motivo de grande orgulho, pois valida o nosso compromisso em promover uma comunidade mais informada, inclusiva e participativa.
Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?
O projeto nasceu de uma proposta apresentada ao Orçamento Participativo, que visava dotar a comunidade escolar de mais ferramentas e conhecimento sobre o autismo, contribuindo para desmistificar esta temática e promover a inclusão. A proposta partiu da necessidade sentida de sensibilizar e capacitar alunos, professores e famílias para compreenderem melhor as especificidades das pessoas com perturbações do espetro do autismo.
Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?
O projeto decorreu ao longo do ano letivo de 2024/2025 em cinco escolas da freguesia. Um dos principais desafios foi a coordenação logística de múltiplas atividades — palestras, workshops e cerca de uma centena de sessões de realidade virtual destinadas a aproximadamente 2.700 alunos e mais de 100 professores.
A superação destes desafios foi possível graças a uma articulação exemplar entre todos os parceiros: a Associação Vencer Autismo, enquanto entidade executante; a União das Freguesias, como promotora e elo de ligação entre as partes; e as escolas, que acolheram e integraram o projeto com grande empenho.
De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?
O impacto do projeto foi muito significativo. Centenas de profissionais, cuidadores e alunos foram sensibilizados e formados, transformando a perceção sobre o autismo e promovendo uma cultura de empatia e inclusão.
As sessões de Realidade Virtual proporcionaram uma experiência imersiva, permitindo que alunos e professores compreendessem melhor os desafios sensoriais vividos por pessoas com autismo. Essa vivência originou reflexões profundas, partilhas emocionais e propostas concretas de melhoria do ambiente escolar.
Além disso, o acesso contínuo à Comunidade Vencer+ garante a sustentabilidade do impacto, oferecendo formação, recursos e apoio técnico durante mais de um ano após o término do projeto.
Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?
Por se tratar de um projeto aprovado no âmbito do Orçamento Participativo, a sua execução está limitada pelos recursos e prazos definidos. No entanto, está assegurada a continuidade do apoio aos 35 adultos participantes da Comunidade Vencer+, que continuarão a beneficiar de formação e acompanhamento durante cerca de 1 ano.
Massamá e Monte Abraão premiada por projeto inclusivo
