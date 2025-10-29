Nova School of Law lança campanha de literacia financeira “Mude a sua História”

A campanha presente nos transportes públicos de Lisboa e Almada convida os passageiros a utilizar os tempos de espera nos transportes públicos para aprender dicas sobre literacia financeira.

É no âmbito do Dia Mundial da Poupança, que se assinala a 31 de outubro, que o Nova Financial Markets Knowledge Centre lançou a campanha de literacia financeira “Mude a Sua História”. A iniciativa pretende tornar o conhecimento financeiro acessível a todos os cidadãos.

A campanha marca presença nos transportes públicos de Lisboa e Almada (Metropolitano de Lisboa, Carris e Fertagus) com o objetivo de convidar os passageiros a utilizar os tempos de espera nos transportes públicos para “aprender dicas úteis e essenciais sobre literacia financeira e bancária”. Para isso basta lerem com o telemóvel o QR Code disponível nos cartazes e mupis.

“A aposta nos transportes públicos prende-se com o facto de a maioria das pessoas utilizarem transportes públicos, nomeadamente as pessoas mais desfavorecidas, que carecem de maior proteção, uma vez que o grau de literacia financeira é menor. Assim sendo, consideramos que a divulgação deste tipo de informação nos transportes públicos é essencial”, diz Rita Vieira Marques, investigadora do Nova Financial Markets Knowledge Centre, citada em comunicado.

O objetivo da iniciativa passa assim por "democratizar o acesso à informação financeira, com linguagem simples e direta, promovendo decisões mais conscientes no dia a dia".









A campanha abrange um total de cinco temas de natureza financeira, que passam pelos riscos de assumir a posição de fiador, a renegociação de contratos de serviços como instrumento de reequilíbrio do orçamento familiar, os riscos de fraude, a possibilidade de ter uma conta de serviços mínimos bancários (evitando o pagamento de comissões altas dos bancos) e a consolidação de créditos.

Mais do que transmitir conceitos, esta iniciativa pretende “sensibilizar para a importância social e jurídica de tomar decisões financeiras informadas, desde abrir uma conta bancária até decidir entre comprar a pronto ou a crédito, ou aceitar ser fiador”, refere-se ainda em nota de imprensa.

A campanha, que contou com o apoio das agências Many Islands e Ditongo, pode também ser acompanhada através de um site dedicado, assim como num perfil de Instagram e no LinkedIn do Nova Financial Markets Knowledge Centre.