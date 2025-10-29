Nvidia faz história (outra vez) e torna-se a primeira cotada a valer mais de 5 biliões em bolsa

Wall Street acaba de ganhar, pela primeira vez na história, uma “five trillion dollar baby”, com a Nvidia a superar a marca dos cinco biliões de dólares em valor de mercado. O otimismo em torno da Inteligência Artificial (IA) continua a catapultar as ações da gigante tecnológica, que anunciou uma encomenda de chips no valor de 500 mil milhões de dólares.

Um dia depois de a Apple e a Microsoft se terem juntado à Nvidia com uma capitalização bolsista acima de quatro biliões, a gigante tecnológica, que superou há pouco mais de três meses a fasquia dos quatro biliões, voltou a afastar-se, superando um novo recorde. Os títulos seguem a disparar 4,5% para 210,28 dólares, impulsionando a capitalização bolsista para níveis inéditos.

Desde o início do ano, a empresa dispara mais de 57%, com a empresa a afirmar-se como um elemento incontornável na indústria global de IA. Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, as ações da Nvidia multiplicaram-se o seu valor 12 vezes, impulsionadas pela febre da IA ​​que levou o S&P 500 a sucessivos recordes históricos.

Nvidia isola-se no comando das mais valiosas

O otimismo renovado em torno da gigante dos semicondutores norte-americano surge depois de o CEO Jensen Huang ter anunciado encomendas de chips de IA no valor de 500 mil milhões de dólares e planos para construir sete supercomputadores para o governo dos EUA.

“A Nvidia atingir um valor de mercado de cinco biliões é mais do que um marco, é uma declaração“, atira Matt Britzman, analista sénior de ações da Hargreaves Lansdown. “A Nvidia passou de fabricante de chips a criadora de indústrias“, reforça.

“O mercado continua a subestimar a dimensão da oportunidade, e a Nvidia permanece uma das melhores maneiras de investir no tema da IA”, considera ainda, citado pela Reuters.

Ainda esta terça-feira, a empresa informou que vai investir mil milhões de dólares na Nokia, ficando com uma participação de 2,9% na empresa finlandesa. O acordo prevê uma colaboração entre as duas tecnológicas para a criação de soluções em rede de IA, além de abrir porta à exploração de oportunidades para incluir os produtos da Nokia nos planos de infraestrutura IA da Nvidia.

“Embora a marca de cinco biliões de dólares pareça inconcebível num contexto histórico, ela surge na esteira de uma empresa que conseguiu superar todas as expectativas em todas as métricas”, comenta Art Hogan, estratego da B. Riley Wealth Management, citado pela Reuters.

(Notícia atualizada)