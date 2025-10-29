“O gap de proteção é uma das maiores causas de litigância no setor segurador”
Veja a intervenção do painel que debateu como o setor segurador está a a ajudar a reduzir as lacunas de proteção em Portugal.
Uma das grandes preocupações do setor segurador são as lacunas de proteção. Num painel moderado pelo jornalista do ECO, André Veríssimo, o Presidente da APROSE Nuno Martins, o CEO da Acrisure Portugal José Rodrigues, o Diretor-geral da NacionalGest Cláudio Gonçalves, o Executive Director e COO da MDS Portugal Mário Vinhas, e a advogada da àrea de seguros da PLMJ Margarida Ferraz de Oliveira debateram como “estão as seguradoras a ajudar a reduzir lacunas de proteção”.
A falarem para uma audiência composta por centenas de seguradores, os oradores concordaram unanimemente acerca do gap de proteção existente no setor segurador, apresentando as suas opiniões acerca deste assunto.
Para o Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), é necessário “assumir um pouco da responsabilidade” pois “as seguradoras nem sempre estão preparadas” ou têm “as soluções todas para o cliente, ou para os riscos, ou para a falta de proteção”. Para Nuno Martins, preencher a lacuna de proteção não cabe apenas às seguradoras, “o regulador, de algum modo, também tem de incentivar. Da nossa parte, da mediação, o caminho é um caminho de formação”.
Por sua vez, Cláudio Gonçalves também defende que existe “uma obrigação de todos nós de termos de desbravar este caminho, porque não vão ser as seguradoras sozinhas a fazê-lo, nem o regulador, nem a distribuição, temos de ser todos.”
Já o CEO da Acrisure Portugal acredita que esta lacuna existe muito devido a barreiras “culturais” provocadas por três grandes fatores: “a literacia financeira, a fé excessiva no Estado” e o facto de o “setor comunicar muito mal.”
Também a advogada da PLMJ sublinha que “o gap de proteção é uma das maiores causas de litigância no setor segurador. A falta de compreensão enorme sobre o objeto das coberturas, sobre a existência de exclusões nas apólices” são os motivos que levam os clientes a procurar os seus serviços.
Mário Vinhas da MDS Portugal defende que uma das formas para diminuir as lacunas no setor segurador reside na procura de “ser mais relevantes para o cliente e também como é que as seguradoras podem ser mais relevantes para nós [corretores]”.
Veja aqui na íntegra a discussão deste painel.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“O gap de proteção é uma das maiores causas de litigância no setor segurador”
{{ noCommentsLabel }}