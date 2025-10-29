Polícia Judiciária faz buscas nas instalações da KPMG e do Novobanco

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas esta quarta-feira nas instalações da consultora KPMG, em Lisboa, avançou a SIC Notícias e confirmou o ECO junto da consultora. O ECO tentou confirmar junto do banco, mas não obteve resposta até ao momento.

“A KPMG Portugal confirma que decorrem, nos seus escritórios em Lisboa, diligências por parte das autoridades judiciais para recolha de informação sobre um dos seus clientes. A KPMG Portugal não é visada na operação e continua, como sempre, disponível para colaborar com as autoridades judiciais em tudo o que estiver ao seu alcance“, referem em resposta ao ECO.

Segundo avança a CNN Portugal, também a sede do Novobanco está a ser alvo de buscas, por suspeitas de crimes relacionados com a venda de ativos do extinto Banco Espírito Santo, e escritórios de advogados, num caso que envolve igualmente o fundo Lone Star.

A PJ suspeita que a venda de ativos imobiliários feita pelos gestores da Lone Star, que geriram o Novobanco, não terá respeitado as regras de mercado, existindo suspeitas sobre alegados favorecimentos nas diversas operações de venda realizadas pelo Novobanco, avança o Observador.

(Notícia atualizada às 11h37)