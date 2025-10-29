Portugal Ventures investe mais de 6 milhões de euros em empresas de Leiria

Já foram investidos mais de seis milhões de euros em cinco empresas de Leiria — Ledzai, Twevo, Bhout, Glaterk e Mantis IA. — no âmbito do Fundo ‘Leiria Crescimento’. O Fundo de Capital de Risco Fechado recebeu 118 candidaturas, com um montante de investimento solicitado de 79 milhões de euros.

Este é o “primeiro fundo de investimento regional do país” que resulta de uma parceria entre a NERLEI CCI – Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) e a Caixa de Crédito de Leiria, com o apoio do Banco Português de Fomento (BPF) e gestão da Portugal Ventures, também subscrito por várias empresas da região de Leiria e pelo Novo Banco.

Este instrumento de financiamento visa reforçar a estrutura financeira de empresas, em setores estratégicos para esta região, com projetos inovadores “orientados para a exportação e/ou para a redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor e incremento do potencial produtivo, para a transição verde e para a transformação digital”, detalha a organização da terceira edição do NEXXT Leiria que acontece até esta sexta-feira.

“As linhas de financiamento apresentadas, especialmente dirigidas a setores âncora da economia nacional, representam oportunidades concretas para o crescimento sustentável da nossa região e para a modernização do seu tecido empresarial”, referiu o presidente da NERLEI CCI, Luís Febra, citado na mesma nota.

Criado em abril de 2024, com um capital total subscrito de 14,3 milhões de euros, o Fundo ‘Leiria Crescimento’ já abriu quatro calls. O diretor-geral da Startup Leiria, Vítor Ferreira, cita a Bhout como “exemplo de um dos primeiros investimentos do fundo e cuja tecnologia e algoritmos são feitos em Leiria, pela Void”. Segundo Vítor Ferreira, “os plásticos e moldes são de Leiria, as peças de metal são maquinadas em Leiria, a espuma vem da Leirispumas, e os sensores são de Leiria, tal como o coro”.

Leiria tem todas as condições para ser um grande polo de investimento direto estrangeiro. Gonçalo Regalado CEO do Banco Português de Fomento

Presente na mesma sessão, o CEO do Banco Português de Fomento (BPF), Gonçalo Regalado, assinalou que “Leiria tem todas as condições para ser um grande polo de investimento direto estrangeiro“. Além de ter “capacidade de criação de valor e, sobretudo, de atração de emprego, para ser ainda mais rica, mais exportadora e mais inovadora”.

O CEO do BPF defendeu ainda a necessidade de uma “grande articulação ao nível da CIM para a atração de investimento direto estrangeiro”. Até porque, “os valores que estão em cima da mesa são de mais de 80 mil milhões de euros, estando o nosso PIB perto dos 300 mil milhões de euros”.

O presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, sublinhou, por sua vez, que Leiria “é hoje o terceiro ecossistema mais inovador do país, num mercado que é cada vez mais dinâmico e competitivo”. O grande objetivo é “consolidar Leiria como um polo de inovação e tecnologia, reforçando o ecossistema empresarial, criando novos espaços de incubação e aceleração e promovendo a ligação entre o conhecimento, o investimento e as pessoas”, sustentou.

Já o presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, destacou o facto da região de Leiria ser “um território de gente muito empreendedora”, garantindo apoio aos empresários.

O autarca de Porto de Mós, Jorge Vala, por seu turno, enalteceu a participação do CEO do BPF no encontro como sendo um “contributo essencial para este debate, trazendo clareza sobre as oportunidades e instrumentos disponíveis para impulsionar o investimento e a competitividade das empresas”.