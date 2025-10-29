Portuguesa Beyond Vision ganha contrato de drones e constrói fábrica de 50 milhões nos EUA

A Beyond Vision fechou um contrato de 15 milhões de euros nos EUA para fornecer 300 drones de emergência até 2028. Nos planos do fabricante português está ainda a abertura, em dois anos, de uma fábrica no mercado norte-americano, num investimento de 50 milhões de euros. Depois de fechar o ano passado com 2,4 milhões de euros de faturação, a empresa estima fechar este ano com um volume de negócios de 20 milhões de euros. Hoje com cerca de 80 pessoas, até 2035, a fabricante de drones prevê chegar aos 800 trabalhadores.

“O contrato visa suprir uma necessidade dos EUA em ter uma resposta imediata numa situação de emergência“, diz Pedro Figueiredo, sales director da Beyond Vision em declarações ao ECO, destacando que “uma ambulância demora 20/30 minutos a chegar ao local, um drone demora no máximo cinco minutos”.

A Beyond Vision vai abrir uma fábrica nos Estados Unidos em 2027 para continuar a fornecer estes equipamentos [drones de emergência]”, o que representa um investimento de aproximadamente 50 milhões de euros. Pedro Figueiredo Sales director da Beyond Vision

Pedro Figueiredo detalha que com estes equipamentos os EUA “conseguem saber se é necessário enviar mais três ou quatro ambulâncias”, dependo da gravidade da situação, resumindo que os drones da Beyond Vision “poupam tempo e salvam vidas”.







Com uma autonomia de 40 minutos, câmaras diurnas e térmicas e uma capacidade de carga de 1,5 quilos, os drones vão estar dentro de uma caixa (dock station), que serve com ponto de carregamento e, em caso de emergência, a caixa abre e o drone está pronto para voar.

Os primeiros 50 equipamentos vão ser entregues no próximo ano, 100 em 2027 e 150 em 2028. “Este é um contrato mínimo porque os 300 podem ser mil, mediante a resposta e as provas de conceito que vão ser feitas durante este período de tempo”, assegura o porta-voz da fabricante portuguesa de drones, à margem da 7.ª edição do Barómetro Internacional da Inovação 2026, apresentado esta terça-feira na Casa da Música no Porto.

Os primeiros 300 equipamentos vão ser produzidos em Portugal, mas a ideia é que os próximos sejam produzidos nos EUA. "A Beyond Vision vai abrir uma fábrica nos Estados Unidos em 2027 para continuar a fornecer estes equipamentos", o que representa um investimento de aproximadamente 50 milhões de euros, revela ao ECO o sales director da empresa, assegurando que as "empresas não têm medo de investir".

Fundada em 2013 por Dário Pedro e Luís Miguel Campos, a Beyond Vision emprega 76 colaboradores nos escritórios de Lisboa e Porto, mas prevê contratar mais 25 até ao final do ano, essencialmente em áreas como aeroespacial, engenharia mecânica e eletrotécnica. Até 2035 prevê chegar às 800 pessoas.

A Beyond Vision exporta 95% da produção essencialmente para os EUA, Médio Oriente, Brasil e Europa. A Marinha Portuguesa, Exército Português, Space42 no Médio Oriente, a polícia francesa e alemã são alguns dos clientes da startup portuguesa. Em breve vão fornecer 60 equipamentos à Ucrânia e estão em processo de qualificação para a guarda costeira japonesa.

No ano passado, a fabricante portuguesa de drones faturou 2,4 milhões de euros e espera fechar este ano com um volume de negócios de 20 milhões de euros.

Com a meta de alcançar 5% do PIB em defesa até 2035, várias empresas nacionais estão a investir neste segmento.