Programa Norte 2030 já aprovou 58,7 milhões de euros para 124 projetos culturais e patrimoniais

O programa regional Norte 2030 já aprovou 124 projetos culturais e patrimoniais, num investimento total de 58,7 milhões de euros, e tem mais 39 projetos adicionais em fase de aprovação, totalizando mais 11 milhões de euros de investimento. Este é o balanço da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) após um ano do lançamento deste programa.

Para o vice-presidente CCDR-N, Jorge Sobrado, “este plano de ação constitui um marco de compromisso da região Norte com a cultura – um compromisso de pensamento estratégico e de financiamento”. Com este programa, nota, “a cultura deixou de ser um apêndice ou uma ausência nas políticas de desenvolvimento regional, a Norte. Dispõe de apostas estruturantes, de um tecido institucional forte e de meios para os apoiar.”

Para António Cunha, presidente da CCDR NORTE, “estes resultados demonstram a maturidade das instituições culturais da região e a relevância da cultura como motor de desenvolvimento”.

A cultura deixou de ser um apêndice ou uma ausência nas políticas de desenvolvimento regional, a Norte. Jorge Sobrado Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)

Segundo a comissão, “este esforço de financiamento representa um aumento sem precedentes da política cultural regional, distribuído por nove linhas de apoio lançadas entre 2024 e 2025″. E que abrangem desde a valorização do património cultural e imaterial, passando pela modernização de infraestruturas culturais até à digitalização do património.

Este programa contempla ainda o reforço do sistema regional de cultura e “a criação de novas rotas culturais, incluindo a Rota da Arte Contemporânea, desenvolvida em parceria com a Fundação de Serralves”, detalha a CCDR-N num comunicado enviado às redações.

O programa Norte 2030 – Cultura Mais a Norte representa um investimento global superior a 70 milhões de euros. “Afirma a cultura como um eixo essencial das políticas públicas regionais e uma alavanca para a valorização do património, a criação artística e a qualificação dos territórios”, conclui.