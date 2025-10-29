Projeto ‘Música com Sentido’ chega à Meo Arena para tornar espaço mais acessível

O arranque desta nova fase do projeto de acessibilidade e de inclusão na cultura é marcado pela inauguração de uma nova 'sala de pausa', pensada para as pessoas neurodivergentes.

O projeto ‘Música com Sentido’, da Fundação Meo, chega à Meo Arena para reforçar a acessibilidade do espaço que recebe alguns dos maiores eventos do país.

A iniciativa, já implementada nos Coliseus de Lisboa e do Porto (no concerto de Carolina Deslandes e Diogo Clemente), nos festivais Meo Kalorama, Meo Marés Vivas, Meo Monte Verde, Meo Sons do Mar e Sol da Caparica, estende-se assim agora à maior sala de espetáculos do país.

“Estamos a trabalhar de forma contínua e gradual para tornar a Meo Arena verdadeiramente acessível para todos os que nos visitam. A associação da Meo através da ‘Música com Sentido’ é um marco muito relevante para o projeto de acessibilidade que, ano após ano, apresenta melhorias e novas abordagens mais inclusivas e ajustadas para todos os públicos”, diz Jorge Vinha da Silva, CEO da Meo Arena, citado em comunicado.

O arranque desta nova fase do projeto é marcado pela inauguração de uma nova ‘sala de pausa’, pensada para as pessoas neurodivergentes, naquele que é um “espaço com estímulos reduzidos onde serão disponibilizados kits sensoriais e que permitirá aos e espetadores neurodivergentes encontrar a regulação sensorial de que precisam em caso de sobrecarga”. A inauguração acontece dia 1 de novembro no concerto de celebração dos 20 anos de carreira de Miguel Araújo.

“A Sala de Pausa é muito mais do que um espaço físico, é um símbolo de empatia e de progresso. Foi desenhada para responder às necessidades de pessoas neurodivergentes, como autistas ou pessoas com PHDA, entre outras, oferecendo-lhes conforto e segurança num ambiente que tantas vezes pode ser excessivo. Num palco tão emblemático como a Meo Arena, este projeto representa um compromisso claro e inabalável da Fundação Meo com uma cultura verdadeiramente inclusiva e acessível a todos, sem exceção”, afirma Carolina Pita Negrão, diretora da Fundação Meo.

As novas medidas de inclusão, integradas no projeto e concebidas em articulação com a Access Lab, reforçam comodidades para pessoas com mobilidade condicionada (com acessos adaptados, melhoria das acessibilidades nos recintos, e zonas reservadas) pessoas neurodivergentes (sala de pausa com estímulos reduzidos, onde são disponibilizados kits sensoriais para auto-regulação), pessoas surdas (intérpretes de Língua Gestual Portuguesa em áreas dedicadas e coletes sensoriais) e pessoas cegas e com baixa visão (serviço de audiodescrição).

“O investimento da Meo e da sua Fundação no projeto de acessibilidade da Meo Arena torna-se fundamental para a sua expansão. Temos percorrido um caminho consistente, tanto com a marca, nos seus eventos nos últimos dois anos, como com a Arena, connosco desde 2022. São projetos que têm sido honrosos para as comunidades e fazem a diferença entre os pares do setor. Seguimos caminho conscientes de que muito continua por fazer mas com orgulho em cada passo sólido que foi dado”, apontam Tiago Fortuna e Jwana Godinho, fundadores da Access Lab.

A expansão da iniciativa — que impactou positivamente a experiência cultural de mais de 150 mil pessoas em 2025 — “representa o compromisso da Fundação Meo com a comunidade, assegurando que um número crescente de pessoas com diferentes necessidades possa usufruir plenamente de espetáculos ao vivo“, aponta ainda a marca.

Entre o final do ano e início de 2026 estão previstos cinco concertos com recursos de acessibilidade:

1 de novembro – Miguel Araújo – 20 Anos

28 de novembro – Cantar Morangos

29 de novembro – Matias Damásio – 20 anos de carreira

10 de janeiro – Lisbon Film Orchestra “Our Stories”

13 de fevereiro – Os Quatro e Meia

Além dos acessos adaptados e da Sala de Pausa, serão disponibilizados recursos para os espetadores surdos, cegos ou com baixa visão, sem custos acrescidos ao valor do bilhete. Para o efeito, o público deverá enviar um email – com referência ao concerto e ao recurso pretendido – para [email protected], após o qual receberá as indicações necessárias.

O site da Meo Arena conta com ainda com uma página dedicada à acessibilidade onde estão disponíveis todas as informações pertinentes para estas comunidades