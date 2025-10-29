PwC assessora Arbonia na aquisição da Cicomol

A PwC assessorou a Arbonia, grupo suíço líder de mercado na Europa Ocidental, Central e de Leste, especializado no fabrico de diversas soluções de portas interiores em madeira, vidro e metal e cotado na bolsa de valores da Suíça, na aquisição da Cicomol.

A Cicomol é líder de mercado em Portugal no fabrico de portas, destacando-se, especialmente, no segmento de design premium e portas especiais para retalhistas especializados, bem como em portas e aros de interiores em CPL, com sede no concelho de Ourém.

Esta aquisição reforça a presença da Arbonia em Portugal, dando seguimento à expansão iniciada com a aquisição da Dimoldura em 2024 em Portugal, Espanha e França. Uma parte da anterior equipa de gestão e acionista da Cicomol (e que esteve na sua génese) permanecerá na administração da empresa.

No âmbito desta transação, a PwC montou uma equipa multidisciplinar para a realização conjunta de um exercício de due diligence, cobrindo as vertentes financeira, fiscal, legal e laboral, a qual assessorou, ainda, a Arbonia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão da transação.

A equipa jurídica da PwC, que coordenou a fase da transação, foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva (manager) e Yelyzaveta Lemeshko (senior associate), advogadas da mesma área de prática. A assessoria laboral da PwC foi liderada pelo coordenador da área de direito laboral, Levi França Machado, com o apoio de Ana Luísa Gomes (Senior Associate).

A Financial Due Diligence foi liderada por Sandie Costa (sócia – Advisory), com o apoio de Mara Almeida Marinha (Senior Manager) e Filipe Lima (Senior Associate), e a Tax Due Diligence foi liderada por Maria Antónia Torres (sócia – Deals Tax), com o apoio de Maria Navio Araújo (Manager) e Marta Martins Gouveia (Senior Associate).

Os vendedores (um Fundo da Oxy Capital e as holdings pessoais dos acionistas históricos da Cicomol) foram assessorados na venda pela PLMJ, tendo a equipa sido liderada por Duarte Schmidt Lino (sócio) e Carolina Inverno Branco (associada).