Robôs de farmácias e dados elevam lucro da Glintt Global em 58% até setembro

A tecnológica portuguesa Glintt Global atingiu um lucro de 5,7 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um crescimento de 58% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado líquido aumentou devido à oferta tanto ao nível do hardware (robôs de saúde) como de software (soluções de análise de dados).

O volume de negócios consolidado subiu 12,4%, em termos homólogos, para 101,9 milhões de euros, devido essencialmente a Espanha, onde a empresa da Quinta da Beloura cresceu mais de 20% no âmbito do plano de expansão da atividade no mercado espanhol e da consolidação das suas operações.

“A Glintt Life Pharmacies Espanha registou um aumento expressivo nas vendas de robótica, mais do que duplicando face a 2024, o que permitiu aumentar o número de farmácias com robôs instalados. A Glintt Life Hospitals em Espanha aumentou o número de hospitais com software da Glintt Global”, de acordo com a informação transmitida esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em Portugal, a oferta de dados (data intelligence) somou cerca de 70% comparativamente aos mesmos nove meses de 2024 à boleia das empresas do setor financeiro e instituições do Estado. Já na vizinha Espanha, o maior aumento ocorreu na implementação de tecnologias de inteligência artificial (IA) e dados nas telecomunicações.

O resultado operacional bruto (EBITDA) fixou-se nos 16,2 milhões de euros, após um aumento homólogo de 6,4%. A margem EBITDA (referente ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fixou-se em 15,9%, abaixo dos anteriores 16,8%.

Por sua vez, a dívida líquida situou-se em 30,9 milhões de euros, o que representa uma redução de apenas 500 mil de euros face ao final do ano passado motivada pelas “políticas de controlo e da diversificação das soluções de financiamento”. Por detrás está um pacote de investimentos no valor aproximado de 2,5 milhões de euros até setembro.

“Os resultados que alcançámos até setembro confirmam que estamos no caminho certo. Entramos no último trimestre do ano com confiança e com a convicção de que 2025 será um ano histórico para a Glintt Global, no qual atingiremos o maior volume de negócios, o maior EBITDA e o maior resultado líquido da nossa história”, começa por comentar o CEO da Glintt Global, na mensagem que acompanha o relatório e contas enviado à CMVM.

“Continuamos totalmente focados na satisfação dos nossos clientes, na eficiência operacional e no investimento nas nossas pessoas que são pilares fundamentais do nosso crescimento sustentável. A inovação mantém-se no centro da nossa estratégia em Portugal e Espanha, com um investimento constante em soluções tecnológicas na saúde através da Glintt Life e com uma forte aposta em IA e dados através da Glintt Next, que estão a transformar a forma como criamos valor para os nossos clientes e para a sociedade”, acrescenta Luís Cocco.