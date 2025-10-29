A SEUR reforça a sua equipa com 2.800 novas contratações para enfrentar a Black Friday, o Natal e as promoções. A empresa prevê movimentar, entre 24 de novembro e meados de janeiro, mais de 33 milhões de envios, com dias em que serão ultrapassados um milhão de pacotes diários.

Madrid, Barcelona, Valência, Bilbau, Sevilha e Málaga serão as províncias que concentrarão a maior parte da atividade. Para responder a este aumento da procura e manter a excelência do serviço, a empresa reforçará a sua equipa com 2.800 novas contratações, principalmente entregadores, pessoal de armazém e atendimento ao cliente.

O plano de reforço inclui também a ampliação da capacidade operacional através de novos armazéns e centros logísticos, juntamente com a incorporação de 2.000 veículos adicionais, 33% dos quais sustentáveis. Estas medidas permitirão garantir os prazos de entrega e manter a fiabilidade do serviço numa campanha de alta exigência.

Este ano prevê-se uma campanha especialmente produtiva, uma vez que, de acordo com a última edição do E-shopper Barometer da Geopost, grupo ao qual pertence a SEUR, 73% dos espanhóis fazem compras online, uma percentagem que cresce pela primeira vez desde 2021. Por isso, é de esperar que, durante os próximos meses, haja um aumento significativo neste canal de vendas.

«Na SEUR, trabalhamos todos os dias para oferecer o melhor serviço aos nossos clientes, o que significa que, durante a campanha de Natal, temos de reforçar as nossas equipas para dar resposta a este aumento de volume numa época tão importante para os consumidores. É nossa responsabilidade, como referência em Espanha no setor dos transportes, oferecer aos nossos clientes a melhor experiência possível», afirmou Benjamín Calzón, diretor de Operações da SEUR.

SEUR FRÍO

A SEUR indicou que consolidou a sua «posição de líder em serviços de transporte com temperatura controlada como uma das redes logísticas mais avançadas do país», com uma infraestrutura composta por 600 veículos especializados e 82 naves refrigeradas dedicadas ao transporte de produtos sensíveis, como carnes, peixes, mariscos, pratos preparados, laticínios ou bebidas pasteurizadas.

A empresa destinou mais de um milhão de euros à implementação de tecnologia IoT que permite monitorizar a temperatura em tempo real ao longo de toda a cadeia logística, garantindo a máxima qualidade e rastreabilidade do produto. Este compromisso com a inovação tornou a SEUR a primeira empresa espanhola certificada com a norma ISO 23412 da AENOR para o transporte de encomendas a temperatura controlada.

RED PICKUP

Durante esta campanha, a rede Pickup da SEUR, com mais de 10.000 pontos ativos em Espanha (8.000 lojas de conveniência e 2.000 cacifos inteligentes ou lockers), tornar-se-á uma peça fundamental para a empresa agilizar tanto as entregas como as devoluções. Uma opção que, segundo ele, está a ganhar adeptos exponencialmente em Espanha, como confirma o E-shopper barometer, que mostra um claro recuo na casa como local preferido para a entrega (-10 pontos vs 2023) face ao aumento das opções fora de casa (+5 pontos).

Além disso, a empresa implementou novidades neste serviço, como a incorporação do sistema QR, que elimina a necessidade de imprimir etiquetas, tornando o processo mais rápido e sustentável, bem como a incorporação da opção de pagamento contra reembolso nos pontos desta rede Pickup, ampliando as possibilidades de envio e recolha para os utilizadores.