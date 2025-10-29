Sword Health quer novo hub tech. Évora, Castelo Branco ou Trás-os-Montes na lista

A Sword Health fechou parcerias com as universidades de Évora e Trás-os-Montes e com o Politécnico de Castelo Branco e quer estabelecer um polo tecnológico numa dessas regiões do interior o país. Localização será decidida “em função do sucesso que houver em cada uma destas parcerias”.

“A prosperidade de Portugal não depende apenas de políticas públicas, mas também do envolvimento do setor privado. Queremos contribuir ainda mais para ajudar a criar as condições para fixar o talento nacional em Portugal e nas suas regiões de origem, promovendo a coesão territorial. Este programa de colaboração com universidades e politécnicos do interior é mais um passo nessa direção”, afirma Virgílio Bento, CEO e fundador da Sword Health, citado em comunicado.

Depois de avançar com um bónus anual de 20% sobre o salário base para colaboradores que residam ou optem por viver no interior, a unicórnio nacional avança agora um protocolo com instituições de Ensino Superior do Interior do país, “com o objetivo de aproximar os estudantes das áreas da Tecnologia, IA e Saúde de oportunidades de carreira na empresa, e simultaneamente reforçar o desenvolvimento económico e social dessas regiões”, justifica a empresa.

Os protocolos com a Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) e Instituto Politécnico de Castelo Branco, garantem aos estudantes destas instituições de ensino superior “acesso privilegiado a estágios e primeiros empregos na Sword Health, de acordo com o seu percurso académico“.

A empresa irá também “apoiar as universidades nas suas diversas iniciativas de promoção do emprego e colocação dos jovens no mercado de trabalho, fortalecendo o contacto direto entre alunos e profissionais” e, deste modo, “aproximando, de forma efetiva, a formação académica do mercado de trabalho”.

Previsto no âmbito desta estratégia de dinamização do interior, a unicórnio quer estabelecer um polo tecnológico numa destas regiões. “Será decidido em função do sucesso que houver em cada uma destas parcerias”, diz fonte oficial quando questionada pelo ECO sobre os parâmetros para a tomada de decisão.

Com cerca de mil trabalhadores, mais de metade em Portugal, a unicórnio nacional tem escritórios no Porto e em Lisboa.