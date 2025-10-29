Tarifas e China puxam travão de 50% nos lucros da Mercedes-Benz até setembro
Redução de vendas da gigante alemã do setor automóvel foram "influenciadas por uma gestão cautelosa do stock" nos EUA devido às tarifas e por "condições comerciais desafiantes na China".
A Mercedes-Benz anunciou esta quarta-feira uma redução de 50,3% dos lucros até setembro, que alcançaram 3.878 milhões de euros, num período em que reduziu as vendas e aumentou os gastos devido às tarifas nos EUA. O lucro consolidado representa uma descida face aos 7.806 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.
As receitas recuaram 8% para 98.524 milhões de euros, a mesma variação que teve o número de veículos vendidos, que desceu para 1.341.427. Segundo a empresa, a descida das receitas deve-se, além do menor número de carros vendidos, “a desenvolvimentos negativos no mercado cambial”.
Por sua vez, os custos com as vendas recuaram 4,8% para 81.511 milhões de euros.
Entre as várias gamas da Mercedes-Benz, apenas a Mercedes-AMG e a G-Class apresentaram subidas face ao mesmo período do ano passado, com subidas respetivas de 7% e 30%, enquanto todas as outras recuaram.
Segundo a fabricante de automóveis de Estugarda, as vendas ao longo dos primeiros nove meses “foram influenciadas por uma gestão cautelosa do ‘stock’ nos Estados Unidos da América” devido às tarifas e “por condições comerciais desafiantes na China”.
Na Europa, o número de unidades vendidas desceu 1%, nos EUA 10% e na China 18%.
O dividendo por ação, por sua vez, caiu 49% face há um ano, para 3,91 euros, contra 7,62.
Na apresentação dos resultados, citado pela Efe, o presidente executivo do grupo, Ola Källenius, apontou que os resultados trimestrais “estão em linha” com as previsões para o ano.
Apenas no terceiro trimestre, o lucro da Mercedes Benz caiu 30,8% para 1.190 milhões de euros, enquanto as vendas recuaram 6,9% para 32.147 milhões de euros.
O grupo alemão acrescentou ainda que vai recomprar ações em até 2.000 milhões de euros a partir do quatro trimestre deste ano e em até 12 meses.
