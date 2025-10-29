Tecnológicas gastam valor recorde de 151 milhões em lóbi junto da União Europeia

As empresas tecnológicas vão pagar, este ano, um valor recorde de 151 milhões de euros em lóbi junto das instituições da União Europeia e as ‘gigantes’ Meta, Microsoft, Apple, Amazon e Google lideram os gastos.

Em causa está uma análise, divulgada esta quarta-feira pelo Observatório Europeu das Empresas (grupo sem fins lucrativos dedicado à investigação e para expor lóbi empresarial na União Europeia) e pela LobbyControl (organização sem fins lucrativos alemã que promove a transparência e a responsabilidade democrática), que revela, “com base no Registo de Transparência da UE, que a indústria tecnológica aumentou as suas despesas com lóbi para um nível recorde de 151 milhões de euros”.

“O poder de lóbi das grandes empresas tecnológicas apenas reforça ainda mais o seu domínio sobre aspetos fundamentais da sociedade, desde a informação que as pessoas consomem até à infraestrutura digital da qual dependemos”, observam estas entidades. Segundo este estudo, neste ano de 2025, o valor alocado pelo setor ao lóbi é de 151 milhões de euros por ano, o que representa um aumento de 33,6% desde 2023 e de 55,6% desde 2021.

“Este é o nível mais alto de despesas com lóbi alguma vez registado para o setor tecnológico em Bruxelas”, de acordo com as organizações que promoveram a análise. Segundo os mesmos dados, apenas 10 empresas são responsáveis por 49 milhões de euros, o que representa um terço do total gasto pela indústria digital em lóbi.

A empresa que mais gasta é a Meta, dona do Facebook e do Instagram (10 milhões de euros), seguida pela Microsoft, Apple e Amazon (sete milhões de euros cada), Google e Qualcomm (4,5 milhões de euros), plataforma DIGITALEUROPE (três milhões de euros) e Samsung, Intel e Telefónica (dois milhões de euros cada).

“A Amazon, a Microsoft e a Meta aumentaram significativamente os seus orçamentos em 4,3 milhões de euros, dois milhões de euros e dois milhões de euros, respetivamente”, é ainda referido na nota à imprensa em Bruxelas. O total de lobistas digitais a tempo inteiro aumentou de 699 para 890, número que ultrapassa o total de membros do Parlamento Europeu, que é de 720, em comparação.

Em média, as grandes empresas tecnológicas realizaram três reuniões de lóbi por dia no primeiro semestre de 2025. Em agosto de 2024, a UE tornou-se na primeira jurisdição do mundo com regras para plataformas digitais, que passam a estar obrigadas a remover conteúdos ilegais e nocivos, no âmbito da nova Lei dos Serviços Digitais.

A lei foi criada para proteger os direitos fundamentais dos utilizadores online na UE e tornou-se numa legislação inédita para o espaço digital que responsabiliza as plataformas por conteúdos prejudiciais, nomeadamente desinformação.

Além disso, está em vigor na UE desde novembro de 2022 a nova lei dos Mercados Digitais, que estipula regras sobre o que as empresas tecnológicas com estatuto de gatekeepers são ou não autorizadas a fazer na UE, uma espécie de lista negra com regras para estas grandes plataformas.

As tecnológicas que não cumprem estas duas novas leis podem ter coimas proporcionais à sua dimensão. De momento, estão em curso na UE várias investigações a grandes tecnológicas relacionadas com estas duas leis.